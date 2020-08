Znaleziono największy w historii Rosji kolorowy diament

Diament znaleźli pracownicy syberyjskiej kopalni Ebeljach nad rzeką Anabar na skrajnej północy Jakucji i około 1200 km na północny zachód od Jakucka.

Diament ma wiek od 120 do 230 milionów lat

Jak oszacowano, diamentu o wymiarach 47x24x22 mm może mieć od 120 do 230 milionów lat.

Kopalnia należąca do Diamonds of Anabar, części ALROSA Group, nie podjęła jeszcze decyzji, czy szlachetny kamień zostanie wysłany do wewnętrznego działu cięcia i polerowania firmy Alrosa, czy też zostanie sprzedawany w stanie surowym.

- Tak duży, nieoszlifowany diament w naturalnym kolorze, to wyjątkowe odkrycie - przyznają przedstawiciele kopalni.

ALROSA Group Diament w kolorze głębokiego bursztynu waży 236 karatów (47,2 gramów)

Po oszlifowaniu może powstać kilka brylantów

- Oczywiście jubilerzy w każdym kraju będą zainteresowani takim diamentem, ponieważ może on dać kilka wysokiej jakości oszlifowanych brylantów - powiedział Paweł Winichin, szef działu cięcia i szlifowania firmy ALROSA.

Złoże diamentów Ebeljach już wcześniej zasłynęło z kamieni o rzadkich kolorach. Latem 2017 roku wydobyto tam trzy diamenty w kolorach jasnożółtym, różowym i szkarłatnym. Pod koniec ubiegłego roku 20,69-karatowy żółty diament, nazwany "Żar-Ptica" ("Firebird"), został sprzedany światowej sławy marce Graff Diamonds.

ALROSA Group Złoże diamentów Ebeljach już wcześniej zasłynęło z kamieni o rzadkich kolorach

Rosyjski koncern Alrosa ma ok. 25 proc. udziału w światowym rynku diamentów. Liderem jest brytyjskie De Beers (40 proc.) wydobywający kamienie w Afryce (RPA, Botswana). Największym rynkiem diamentów są USA.

grz/ml/ "The Siberian Times", polsatnews.pl