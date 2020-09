Mamy 1002 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 12 kolejnych chorych na Covid-19. To rekordowa liczba nowych zakażeń w ciągu doby. Do tej pory najwyższy wynik padł 21 sierpnia - 903. Bilans potwierdzonych przypadków zakażeń od początku epidemii w Polsce wzrósł do 78 330, a łączna liczba zgonów do 2 282.