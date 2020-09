Mamy prototyp polskiej szczepionki na SARS-CoV-2. Przechodzimy do etapu charakterystyki molekularnej i przygotowań do badań klinicznych – powiedział onkolog i immunolog prof. Andrzej Mackiewicz. Według niego, jej wyprodukowanie jest "niezwykle ważne", bo inne kraje stworzoną przez siebie szczepionkę będą najpierw aplikować swoim obywatelom, a "my będziemy czekać".