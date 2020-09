To może być pierwszy przypadek śmierci bezpośrednio wynikający z ataku hakerów. Szpital uniwersytecki w niemieckim Düsseldorfie nie mógł przyjąć kobiety w stanie krytycznym, bo system informatyczny placówki został zablokowany przez cyberprzestępców żądających okupu. Kobieta zmarła w drodze do innego szpitala.

W trakcie ataku w zeszły piątek szpital nie był w stanie przyjąć żadnego pacjenta, utracił też dostęp do danych pacjentów przebywających w placówce. W efekcie karetki były kierowane do innych miast. W jednej z nich była kobieta w stanie krytycznym, która pilnie potrzebowała pomocy lekarza. Zamiast jednak do Düsseldorfu, ratownicy medyczni zostali wysłani do oddalonego o 32 kilometry Wuppertal. Pacjentka zmarła w drodze.

Zrezygnowali z ataku - za późno

Z informacji stacji RTL wynika, że hakerzy nie planowali zablokować systemu informatycznego szpitala. Ich głównym celem był uniwersytet w Düsseldorfie i dane studentów oraz pracowników naukowych. To właśnie na jednym z uczelnianych serwerów zostawiono plik z żądaniem okupu, jednak dokładnej kwoty nie podano.

ZOBACZ: Hakerzy atakują rządowe strony na Białorusi. Odwet za rozbijanie opozycyjnych demonstracji

Władzom uczelni dopiero po jakimś ostatecznie udało się skontaktować z szantażystami. Gdy przekazano im, że zablokowali system informatyczny szpitala, ci odstąpili od ataku.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła lokalna prokuratura. Niewykluczone, że czyn zostanie zakwalifikowany jako nieumyślne spowodowanie śmierci. Cyberprzestępcy jednak zatarli za sobą wszystkie ślady.

WIDEO - Plus uruchamia pierwszą i jedyną w Polsce komercyjną sieć 5G Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/luq/ The Verge, AP, polsatnews.pl