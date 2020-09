Wicerzecznik PiS: trwają postępowania wyjaśniające ws. zawieszonych posłów

W sprawie kilku posłów PiS, którzy nie poparli noweli o ochronie zwierząt toczą się postępowania wyjaśniające; jest możliwość, że doszło np. do błędu technicznego systemu do głosowania - mówił w piątek wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, pytany czy będą kolejne zawieszenia w prawach członka PiS.

Fogiel na piątkowej konferencji prasowej był pytany, czy kolejni posłowie partii, którzy nie poparli noweli o ochronie zwierząt, także zostaną zawieszeni w prawach członka partii.

- W tym momencie zawieszeni są ci posłowie, członkowie PiS, co do których nie mamy żadnych wątpliwości, oni sami przyznają, że w sposób intencjonalny postanowili zlekceważyć zalecenia kierownictwa partii. To ich prawo, ale również, jak wiemy nie od dziś, wolna wola wiąże się z odpowiedzialnością - odpowiedział Fogiel.

Poinformował również, że w sprawie kilku posłów toczą się postępowania wyjaśniające. - Jest możliwość, że doszło np. do błędu technicznego systemu do głosowania - wskazał; dodał, że o ewentualnych kolejnych zawieszeniach będzie informował przewodniczący komitetu wykonawczego partii.

"Prezent dla PO"

Pytany o słowa wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika, że dymisja ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry (SP) byłaby dobrym prezentem dla PO, oświadczył, że "byłby dalece ostrożny w mówieniu o prezencie dla Platformy Obywatelskiej w momencie, kiedy na tej samej konferencji, Wójcik i jego koledzy z Solidarnej Polski używali tych samych argumentów, których używa wspomniana Platforma Obywatelska do ataków na PiS".

ZOBACZ: Solidarna Polska: dymisja Zbigniewa Ziobry byłaby wielkim prezentem dla PO

Fogiel wskazał również, że w najbliższych dniach dojdzie do spotkania kierownictwa PiS, które podejmie decyzję ws. ewentualnego odwołania Ziobry.

"Spełnienie kilku warunków"

Pytany z kolei o ewentualne odwołanie z funkcji ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który także nie poparł noweli o ochronie zwierząt, polityk PiS oświadczył, że o dalszych losach ministra będzie decydować komitet polityczny PiS i partyjny rzecznik dyscypliny.

ZOBACZ: Zarząd Platformy Obywatelskiej. Opozycja szykuje się do przejęcia władzy

Dopytywany o obecny stan koalicji Zjednoczonej Prawicy podkreślił, że decyzję w tej sprawie podejmie kierownictwo partii. Jak mówił, do tego, by koalicja istniała konieczne jest "spełnienie kilku warunków" oraz "przyjęcie do wiadomości kilku faktów".

- Jeżeli to będzie możliwe, to droga jest otwarta. Na ten moment negocjacje koalicyjne są zawieszone - mówił Fogiel

laf/ PAP