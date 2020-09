"Recovery plan". Niedzielski przedstawia ekspertów

Szef resortu zdrowia poinformował, że zespół będzie liczył siedmiu członków. W jego skład weszli: prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej dr Michał Byliniak, rektor gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja, prezes Polskiej Fundacji Polskiej Opieki Zintegrowanej dr Andrzej Zapaśnik i przewodniczący porozumienia rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Filip Płużański. Przewodniczącym zespołu został prof. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Zakładu Badawczego w Warszawie.

Przywrócenie dostępności do usług medycznych

Niedzielski podkreślił, że głównym zadaniem zespołu jest przygotowanie strategii rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce, która ma w dużym stopniu opierać się na wynikach i wnioskach debaty "Wspólnie dla Zdrowia".

- Dzisiaj rozpoczęliśmy naszą dyskusję od omawiania pomysłu na tzw. recovery plan, czyli plan odbudowy zdrowia Polaków. Chodzi mi o przywrócenie dostępności do usług medycznych, pełnej dostępności, z jaką mieliśmy do czynienia przed czasem pandemii, a jednocześnie nadganiania tego deficytu zdrowia, który właśnie wynika z pandemii - powiedział minister.

Poinformował, że omawiany plan ma trzy założenia. - Pierwszym planem będzie propozycja czegoś w rodzaju bonu na profilaktykę, to może nie będzie dosłownie bon, ale będzie to pewien pakiet badań, które każda osoba w wieku powyżej 40. roku życia będzie mogła wykonać - powiedział Niedzielski.

"Uwalnianie limitów" w leczeniu specjalistycznym

Jak dodał, drugim zagadnieniem jest kwestia "uwalniania limitów" w leczeniu specjalistycznym. - Chcielibyśmy w ten sposób na poziomie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej znieść limity. Punktem wyjścia jest to, że zniesiemy je na pewien czas całkowicie po to, żeby ta dostępność do usług pozwoliła nadganiać zaległości i szybciej likwidować kolejki - wskazał.

- Trzecim obszarem jest poziom leczenia szpitalnego. Chcemy skoncentrować się na dwóch dziedzinach - onkologii i kardiologii - zapowiedział dodając, że w kardiologii mają być wdrożone podobne mechanizmy, jakie przygotowano w onkologii w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej. Mają one dać pacjentowi "pewną przejrzystość w poruszaniu się po systemie".

Przewodniczący zespołu prof. Hryniewiecki zwrócił uwagę na to, że zespół składa się z praktyków, ekspertów z różnych dziedzin medycznych i dzięki temu będzie wnosił do prac "informacje bezpośrednio z wnętrza systemu". Wskazał też, że powstały ogromne zaległości z ponad pół roku pandemii i teraz trzeba je nadrobić, powrócić do normalności, bo pacjenci chorują nie tylko na COVID-19 i wymagają opieki.

- Ta dostępność opieki musi powrócić do tego co było - zaznaczył profesor. Dodał, że świadomość pacjentów również musi być taka, by nie obawiali się wizyt u lekarza z powodu pandemii, muszą zasięgać porad, leczyć się, powrócić do profilaktyki.

"Mamy wiele do zrobienia"

Jednocześnie wyraził zadowolenie, że jako jeden z ważnych obszarów odbudowy została wskazana kardiologia. Zaznaczył, że choroby układu krążenia są na pierwszym miejscu wśród przyczyn zgonów w Polsce i występują u nas 30 proc. częściej niż w krajach wysoko rozwiniętych.

- Mamy wiele do zrobienia. Stąd pomysł krajowej sieci kardiologicznej jest uważam bardzo dobry. Jednocześnie trwają prace zespołu, który ma przygotować narodowy program chorób układu krążenia. To jest w pewnym stopniu odpowiedź na narodową strategię onkologiczną, ale też nawiązanie do programu POLKARD, który przez wiele lat z dużym powodzeniem był w Polsce realizowany - mówił.

"Recovery plan" także dla psychologii i psychiatrii

Dodatkowo minister zdrowia, kontynuując wątek powstającego w resorcie planu, stwierdził, że jego istotnym wymiarem będzie psychologia i psychiatria, szczególnie najmłodszych pacjentów.

- Konsekwencje pandemii, nie te bezpośrednie, ale pośrednie, w bardzo dużym stopniu dotyczą problemów psychologicznych, psychiatrycznych, m.in. wśród młodzieży - zauważył.

Wskazał, że z badań wynika, że najgorsze konsekwencje izolacji dotyczą osób młodych, bo to oni potrzebują do prawidłowego rozwoju i normalnego funkcjonowania grupy rówieśniczej.

Zadania zespołu to m.in. wskazanie wymagających zmian obszarów w systemie ochrony zdrowia, wypracowywanie propozycji modyfikacji istniejących rozwiązań w systemie ochrony zdrowia, analiza i ocena propozycji zmian w systemie ochrony zdrowia, opracowanych przez inne podmioty i podsumowanie funkcjonowania przyjętych rozwiązań.