Minister zdrowia zapowiada zmiany. Plan naprawczy po narodowej kwarantannie

Powrót do profilaktyki, zniesienie limitów w specjalistyce oraz onkologia i kardiologia jako priorytety w szpitalnictwie - to m.in. zakłada "plan naprawczy", który w Radiu Zet zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Szczegóły ma przedstawić pod koniec września.

- W najbliższym czasie chciałbym zaproponować "recovery plan" - poinformował minister.



Jak tłumaczył, "bycie w izolacji czy względnym odosobnieniu przez ponad pół roku spowodowało duży przyrost problemów zdrowotnych w Polsce". - Nie jest tajemnicą, że profilaktyka i inne regularne badania, które prowadziliśmy przed pandemią, zostały zaniedbane i to będzie skutkowało w tzw. deficycie zdrowia - mówił Niedzielski.



- To jest kolejne z wyzwań, które trzeba natychmiast podjąć - dodał.

Minister poinformował, że plan będzie obejmował trzy zakresy.



- Pierwszy to powrót do profilaktyki. Chciałbym odwołać się do planu politycznego PiS, gdzie wyraźnie zapisany został program badań profilaktycznych dla 40-latków - przypomniał Niedzielski.



Jak dodał, "pandemia niestety pokrzyżowała plany, projekt był już gotowy". - Zmodyfikujemy projekt i będziemy proponowali go w trybie przyspieszonym - podkreślił.

Szczegóły pod koniec września



- Druga rzecz, to zastanawiamy się nad zniesieniem limitów w specjalistyce. Dla ludzi, którzy przez dłuższy czas nie mogli się dostać do gabinetów, chcielibyśmy zdjąć limity i zachęcić pacjentów oraz lekarzy do wizyt - tłumaczył.



Trzecim punktem planu ma być "zajęcie się priorytetami na poziomie szpitalnictwa, czyli onkologią i kardiologią". - Będziemy chcieli, żeby krajowa sieć onkologiczna, która wciąż ma status pilotażu, stała się rozwiązaniem standardowym - mówił minister.

- Będziemy chcieli upowszechnić ten wzorzec, którego logika polega na tym, że wokół silnych ośrodków referencyjnych, tworzona jest sieć współpracujących podmiotów i pacjent jest w lepszy sposób koordynowany między poszczególnymi ośrodkami - wyjaśnił.



Podkreślił, że resort jest na etapie pracy nad planem. - Myślę, że główne założenia pokażę pod koniec września - poinformował.

