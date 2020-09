Detronizacja Elżbiety II? "Nadszedł czas, by pozostawić kolonialną przeszłość"

- Nadszedł czas, aby całkowicie pozostawić naszą kolonialną przeszłość - powiedziała Mia Mottley premier Barbadosu. Władze wyspy rządzonej przez parlament chcą pozbawić brytyjską królową Elżbietę II funkcji głowy państwa. Ma to nastąpić do 2021 roku w 55. rocznicę odzyskania niezależności przez wyspiarskie państwo.

- Mieszkańcy Barbadosu chcą mieć barbadoską głowę państwa - powiedziała premier wyspiarskiego kraju w swoim wystąpieniu przed barbadoskim parlamentem.

Wyspiarze chcą republiki

Rząd wyspy zapowiedział, że działania zmierzające do wprowadzenia w kraju ustroju republikańskiego, chce sfinalizować do listopada 2021 roku. Czyli do 55. rocznicy odzyskania niepodległości od Wielkiej Brytanii.

- Jest to ostateczna deklaracja wiary w to, kim jesteśmy i co jesteśmy w stanie osiągnąć. Dlatego też Barbados zrobi kolejny logiczny krok w kierunku pełnej suwerenności i stanie się republiką do czasu, gdy będziemy obchodzić naszą 55. rocznicę niepodległości - twierdziła premier.

Kraj bez królowej

Zgodnie z obowiązującym na wyspach prawem, głową państwa jest Królowa Elżbieta II reprezentowana na Barbadosie przez generalnego gubernatora.

Pałac Buckingham odnosząc się do planów barbadoskiego rządu powiedział, że to sprawa władz i mieszkańców wyspy. Jak donosi BBC, źródło w Buckingham miało poinformować, że pomysł "nie wziął się znikąd" i "był wielokrotnie dyskutowany i publicznie omawiany".

Królowa nie zabrała oficjalnie głosu w sprawie, podobnie brytyjski rząd.

Władza imperium

Wyspę odkryli w XVI wieku portugalscy żeglarze. W kolejnym wieku została zasiedlona przez angielskich kolonistów i od tego momentu Barbados stał się częścią Imperium Brytyjskiego. Głową państwa, podobnie jak pozostałych posiadłości zamorskich, był brytyjski monarcha.

Po reformach i powstaniu Wspólnoty Narodów, łączącej byłe kolonie z dawną metropolią unią personalną, Barbados odzyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1966 roku. Jednak zgodnie z prawem głową państwa pozostała Elżbieta II. Pierwsze projekty wprowadzenia republiki władze Barbadosu podejmowały już w latach 70. XX wieku.

