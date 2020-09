Czekali, aż miasto "rozbetonuje" ulicę. Wzięli sprawy w swoje ręce

Grzegorz Walkiewicz to prezes stowarzyszenia Warszawa Obywatelska i radny Pragi-Północ z komitetu Wygra Warszawa, którego założycielem był Jan Śpiewak. Walkiewicz poinformował w sieci o inicjatywie "Zielona Stalowa". Mowa o jednej z ulic na warszawskiej Pradze.

"To jedna z najbardziej charakterystycznych ulic Pragi. To, co tworzy jej niepowtarzalny klimat, to szpaler pięknych robinii akacjowych. Niestety, drzewa są w złym stanie i z każdym rokiem jest ich coraz mniej. Żeby poprawić jakość życia drzew, chcemy połączyć misy drzew i zazielenić rozbetonowane przestrzenie między nimi" - napisał radny.

"Absurdalne zmiany" w budżecie obywatelskim

Jak poinformował, koncepcja ma na celu powiększenie fragmentów z odsłoniętą ziemią w przestrzeni chodnika. Ma to pozwolić na lepszy dostęp wody i powietrza do korzeni. "Przy okazji tego działania ulica wzbogaci się o nowe krzewy, nowe nasadzenia drzew i małą architekturę - ławki, stojaki na rowery czy kosze na śmieci, dzięki czemu ta jedna z najważniejszych ulic Nowej Pragi zyska nową, jeszcze bardziej zieloną odsłonę" - dodał samorządowiec.

Radny napisał, że plan został zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego. "Niestety projekt nie został dopuszczony do głosowania mieszkańców. Jako autorzy nie zgodziliśmy na absurdalne zmiany zaproponowane przez weryfikujących urzędników" - dodał.

ZOBACZ: Skrzyżowanie śmierci. Mieszkańcy domagają się zmian

Przypomniał, że stołeczny Zarząd Dróg Miejskich zapowiadał, że ma w planach przywrócenie zieleni na ul. Stalowej. "Nauczeni doświadczeniami niespełnionych obietnic ratusza nie zamierzamy jednak bezczynnie czekać" - napisał radny.

Zielona Stalowa Ulica Stalowa to jedna z najbardziej charakterystycznych ulic Pragi. To co tworzy jej niepowtarzalny... Opublikowany przez Grzegorza Walkiewicza Środa, 16 września 2020

"Nie ucierpiała żadna płyta"

W swoim kolejnym wpisie Walkiewicz zamieścił fotoreportaż z ulicy po "rozbetonowaniu" jej przez okolicznych mieszkańców i działaczy miejskich, których nazywa "Eko Terrorystami".

ZOBACZ: Spór o kino Atlantic. Śpiewak złożył wniosek o wpis do rejestru zabytków

"Postanowiliśmy ośmielić ratusz. W niecałe dwie godziny rozbetonowaliśmy jakieś 8 m2 chodnika przy Stalowej 12. Uwolniliśmy korzenie dwóch robinii akacjowych, które cisnęły się pod chodnikiem. W miejsce płyt chodnikowych, między korzeniami drzew, posadziliśmy rośliny. Jest róża, żurawki, wrzosy, jaśminowiec wonny, irga błyszcząca, liliowce, bukszpany, rozchodniki" - napisał.

"W trakcie akcji nie ucierpiała żadna płyta chodnikowa. Będzie je można ułożyć w innym miejscu. Oby jak najdalej od Pragi. Tymczasem ułożone przez nas płyty służą mieszkańcom jako ławki, których na Stalowej również nie ma" - dodał działacz samorządowy.

Od kilku lat zabiegamy o Zielona Stalowa. Do tej pory po dobroci. Wczoraj zmieniliśmy formę działania. Na Stalową... Opublikowany przez Grzegorza Walkiewicza Czwartek, 17 września 2020

zdr/hlk/ polsatnews.pl