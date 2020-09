Skrzyżowanie śmierci. Mieszkańcy domagają się zmian

Mieszkańcy Boniowic od lat starają się rozwiązać sprawę niebezpiecznego skrzyżowania w ich miejscowości. Od 2017 roku na "skrzyżowaniu śmierci" - jak je nazywają - doszło do wielu poważnych wypadków. Apele mieszkańców do tej pory nie przyniosły żadnego skutku. GDDKiA zapewnia, że sytuacja wkrótce ulegnie zmianie, ale mieszkańców to nie przekonuje. Materiał "Interwencji".