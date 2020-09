Posłowie KO wyrazili zadowolenie, że Sejm uchwalił zmiany w ustawie o ochronie zwierząt. Ich zdaniem, to krok "w bardzo dobrym kierunku, który sprawi, że miliony zwierząt w Polsce przestaną w końcu cierpieć". Zapowiedzieli jednocześnie, że będą starali się poprawić ustawę w Senacie.

Sejm uchwalił w nocy z czwartku na piątek zmiany w ustawie o ochronie zwierząt w wersji zaproponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość.

Nowela wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Za jej przyjęciem głosowało 356 posłów, 75 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu. Zdecydowana większość klubu Koalicji Obywatelskiej również poparło ustawę.

Budka: udało się po pięciu latach walki o prawa zwierząt

Posłowie KO nie kryli zadowolenia po głosowaniu. - Zgodnie z obietnicą, po pięciu latach walki o lepsze prawa zwierząt udało nam się przegłosować ustawę w Sejmie. To duży krok w kierunku wprowadzenia dobrych zasad dotyczących tego, czego domaga się zdecydowana większość polskiego społeczeństwa - podkreślił lider PO Borys Budka.

Zadowolenie wyraziły też posłanki KO: Katarzyna Piekarska i Małgorzata Tracz.

- Według mnie jest to krok w bardzo dobrym kierunku, powiedziałbym, że krok, który sprawi, że miliony zwierząt w Polsce przestaną w końcu cierpieć. Chodzi tutaj o zakaz hodowli na futra, wykorzystywania zwierząt w cyrkach, a także kwestie uboju rytualnego. Jestem bardzo szczęśliwa, że ten projekt został przyjęty - powiedziała Tracz.

KO zgłosi poprawki w Senacie

Piekarską ucieszył z kolei fakt, iż Prawo i Sprawiedliwość zaakceptowało zgłoszoną przez KO poprawkę, której celem jest zapewnienie godnej starości zwierzętom wycofywanym ze służby państwowej (chodzi głównie o psy i konie).

Posłowie KO przyznali jednocześnie, że nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wymaga zmian, dlatego też Koalicja Obywatelska planuje zgłosić do niej poprawki w Senacie.

Według Małgorzaty Tracz, będą one zmierzać m.in. do tego, by wprowadzić całkowity zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi, wyeliminować kolczatki oraz zagwarantować właścicielom cyrków odszkodowania za zwierzęta, których nie będą mieli prawa już posiadać.

Posłanka KO Dorota Niedziela chciałaby z kolei wprowadzić obowiązek czipowania zwierząt oraz poprawić przepisy dotyczące odszkodowań dla hodowców zwierząt futerkowych oraz producentów mięsa z tzw. uboju rytualnego.

