Nowe strefy "żółte" i "czerwone". 11 powiatów na liście

W strefie "żółtej" znalazły się powiaty: tatrzański, gostyński, nowotarski, aleksandrowski, głubczycki, myślenicki, kielecki i kartuski.

W do strefy "czerwonej" wpisano powiaty: bytowski, kluczborski i milicki.

Przed tygodniem w "żółtej" strefie znalazły się trzy powiaty, w "czerwonej" nie było żadnego.

W strefie "żółtej" pojawiło się sześć nowych powiatów: nowotarski, myślenicki (woj. małopolskie), aleksandrowski (woj. kujawsko-pomorskie), głubczycki (woj. opolskie), kielecki (woj. świętokrzyskie), kartuski (woj. pomorskie). Dodatkowo utrzymano w "żółtej" strefie dwa powiaty: tatrzański (woj. małopolskie) oraz gostyński(woj. wielkopolskim), a jeden z niej zniknął: limanowski (woj. małopolskie).

W czwartek odnotowano w Polsce 837 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 16 kolejnych chorych na Covid-19. Bilans potwierdzonych przypadków zakażeń od początku epidemii w Polsce wzrósł do 76 571, a łączna liczba zgonów do 2253.

Od początku epidemii wyzdrowiało 62 725 chorych, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, ostatniej doby – 615 osób. Ministerstwo Zdrowia podało też, że w szpitalach przebywa 1 917 chorych na COVID-19, a pod respiratorem jest obecnie 84 pacjentów. Kwarantanną objęto 103 425 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 9331 osób.

"Żółte" i "czerwone" strefy

Resort zdrowia okresowo aktualizuje listę powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach. Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do "czerwonej" strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do "żółtej".

W strefie "czerwonej" obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów, działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób – jedna na 10 mkw. W kinach może być 25 proc. publiczności. W kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczba osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne będzie zakrywania nosa i ust.

W strefie "żółtej" obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 mkw. w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach jest limit osób – jedna na 7 mkw. W kinach może być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi.

