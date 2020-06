Zamknięte kąpieliska w Dąbrowie Górniczej. Ratownicy zeszli z plaży

Opiekę nad plażowiczami korzystającymi z kąpielisk nad Pogorią III oraz nad Pogorią I w Dąbrowie Górniczej, zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem, mieli pełnić ratownicy wodni z Ratownictwa Wodnego RP.

Napięta sytuacja

Jednak w miniony weekend, gdy na plażach wokół Pogorii III pojawiło się bardzo dużo osób, ratownicy w pewnym momencie opuścili posterunki. Jak później tłumaczyli, nie posiadali wystarczającej ilości sprzętu oraz wieżyczek, z których mieli prowadzić obserwację, zaś ludzie tłumnie zgromadzeni na plażach nie zachowywali wymaganego dystansu społecznego.

Tym samym, od 30 czerwca kąpieliska są zamknięte.

Zarządzające nimi Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej wydało w związku ze sprawą oświadczenie, w którym zobowiązało ratowników z Ratownictwa Wodnego RP do wywiązania się z zapisów umowy.

Podkreślono w nim, że kontrola kąpieliska wykazała, że podmiot odpowiedzialny za jego organizację nie oznakował obiektu w należyty sposób, nie posiadał odpowiedniego sprzętu i wyposażenia w ilości określonej obowiązującymi przepisami, a także w nienależyty sposób zorganizował służby ratownicze na terenie kąpieliska.

"Rozwiążemy umowę"

Ratownictwo Wodne RP poprosiło CSiR o polubowne rozwiązanie umowy, na co jednak nie wyrażono zgody.

- Wezwaliśmy wykonawcę umowy do powrotu i zabezpieczania plaż we wtorek 30 czerwca do końca dnia. Jeśli ratowników nie będzie, wówczas rozwiążemy z Ratownictwem Wodnym RP umowę w trybie natychmiastowym, zgodnie ze wszystkimi konsekwencjami zapisanymi w umowie - powiedział portalowi dziennikzachodni.pl Henryk Mańka, zastępca dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.

Choć obecnie kąpielisko jest zamknięte, w trybie interwencyjnym, dyżurowym służbę pełnią tam ratownicy WOPR-u.

CSiR musi znaleźć ratowników na cały sezon letni.

