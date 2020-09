"To jest jedna z najważniejszych petycji do podpisania. Pokaże naszym rządzącym, dla jak wielu osób ważne są solidarność, miłosierdzie i zrozumienie własnej historii" - napisała europosłanka KO Janina Ochojska, apelując o podpisanie petycji w sprawie przyjęcia do Polski dzieci ze spalonego obozu dla uchodźców na Lesbos. Wcześniej do rządu w tej sprawie zwrócił się m.in. prezydent Sopotu.