Grozi im brak wody. Wszystko przez budowę obwodnicy

Maszyny, koparki, ciężarówki... Tak powstaje zachodnia obwodnica Łodzi. Na tej potężnej budowie, która ułatwi życie dziesiątkom tysięcy ludzi, łatwo przeoczyć mały szczegół - studnię, która jest jedynym źródłem wody dla kilku domów sąsiadujących z drogową inwestycją.

Studnia wielkim problemem

- To jest nasza działka rodzinna po rodzicach męża, mieszkamy tu od 1996 roku, znajdujemy właśnie się przy studni, która jest wielkim problemem między nami a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - powiedziała "Interwencji" Grażyna Pokojowy.

- Pierwsza informacja o tym, że przejmiemy teren ze studnią jest z lipca 2015 roku. Państwo już o tym wiedzieli. Odszkodowanie otrzymali, zostało wypłacone latem 2017 roku. Więc były na to przynajmniej trzy lata - wyjaśnił "Interwencji" Maciej Zalewski z łódzkiej GDDKiA.

- Jak ja chodziłam do generalnej dyrekcji, to ciągle słyszałam, ale to były ustne odpowiedzi, że "niech się pani nie martwi o wodę, bo będzie wodociąg założony i będziecie państwo mieli". No i niestety tego wodociągu nie ma - powiedziała reporterowi "Interwencji" pani Grażyna.

Maciej Zalewski z GDDKiA podkreśla, że teren należy do miasta. - Szkoda, że miasto nie zadbało o to wcześniej, żeby wybudować tam wodociąg - dodaje.

- To jest bezczelność i kpina! W ogóle miasto nie jest stroną w tym postępowaniu. Istnieje oczywiście możliwość wybudowania wodociągu przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną. Tylko to nie nastąpi w ciągu miesiąca czy roku - odpowiada Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miasta Łodzi.

- Dziwne jest, że nie wiedzą o tym, że na części, którą zabrali, jest studnia głębinowa. Tym bardziej, że myśmy cały czas pisali i oni nam w pismach odpisywali, że można infrastrukturę przenieść. Ale nie bardzo wiem, jak można studnię przenieść - mówi pani Grażyna.

- Za te pieniądze, które państwo otrzymali, a były to pieniądze zarówno za studnię, jak i za areał, za ziemię, na której ta studnia była, powinni zabezpieczyć sobie dostęp do wody. Odszkodowanie sięgało około 380 tysięcy złotych - odpowiada Maciej Zalewski w rozmowie z "Interwencją".

Brak miejsca na kolejny odwiert

Problem polega na tym, że gdy małżeństwo już otrzymało odszkodowanie, okazało się, że na terenie, który pozostał, nie ma możliwości wybudowania kolejnej studni. Żadna z firm, do której zgłosili się nasi bohaterowie, nie podjęła się tego zadania.

- Nie ma możliwości wiercenia tej działki ze względu na obniżenie się wody gruntowej na tym terenie w związku z wycięciem lasu, który był właśnie na działce, z której zostali wywłaszczeni. Oraz tego, że na tej działce, która im pozostała, jest po prostu rozsączanie nieczystości, w związku z tym nie ma możliwości w promieniu tej działki zbudowania studni - powiedział Marcin Gołaszewski. - Na nas, jako samorządzie łódzkim, spoczywa wprawdzie obowiązek dostarczenia wody tym mieszkańcom. Tyle tylko, że to będzie na koszt tych mieszkańców, dostarczyć im to możemy beczkowozem - wyjaśnił Gołaszewski.

- W warunkach, kiedy temperatury są plusowe, to jeszcze do jedzenia i do umycia się w misce… A jak przyjdzie mróz? To jak stanie beczkowóz? - zastanawia się Zdzisław Pokojowy.

Pracownicy GDDKiA zaproponowali, by zlikwidować ekologiczną oczyszczalnię ścieków, którą ma małżeństwo i na terenie działki obok wybudować studnię. - Czyli to nie jest tak, że nie ma możliwości, tylko z jednej z możliwości państwo nie chcą skorzystać - stwierdził w rozmowie z "Interwencją" Maciej Zalewski.

- Ja sobie nie wyobrażam, żeby w XXI wieku, gdzie tak walczymy o ochronę środowiska, żeby teraz likwidować ekologiczną oczyszczalnię i budować jakieś szambo śmierdzące, betonowe - powiedziała pani Grażyna.

Budowa obwodnicy posuwa się naprzód. Małżeństwo Pokojowych, zamiast cieszyć się jesienią życia, ze strachem czekają na moment, aż wody w ich domu zabraknie.

- Ja jestem jeden strzępek nerwów, bo ciągle się denerwuję, tym bardziej, że jest to straszny hałas przy tej budowie. No i jeszcze problem właśnie, co dalej będzie, jak dalej będziemy żyć bez wody - powiedziała pani Grażyna.

WIDEO: Wojna małżeństwa Pokojowych o wodę

hlk/ Polsat News, "Interwencja"