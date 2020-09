Dynie przypominają studentom o dystansie społecznym

Kompozycje zatytułowane "Razem, a jednak osobno. Keep a safe distance." przygotowała Ewa Czekaj-Kamińska, architekt krajobrazu z działu obsługi AGH. Instalacje mają przypominać studentom i pracownikom o zachowaniu dystansu społecznego 1,5 m na terenie uczelni, ale i mają upiększać kampus na czas jesieni.

Dynie, ustawione w odpowiednich odległościach od siebie, zostały rozstawione w kluczowych miejscach kampusu, w tym w pobliżu budynku głównego, przed jednym z wydziałów oraz w okolicach lokomotywy AGH.

Uczelnia będzie również przypominać o wymogach sanitarnych na specjalnych tablicach, które pojawią się przy wejściach do budynków. W obiektach, oprócz zachowania dystansu społecznego, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku, a także zakaz przebywania na terenie uczelni osób z objawami chorobowymi. Zalecana jest także komunikacja elektroniczna, aby uniknąć bezpośrednich kontaktów.

W AGH obowiązywać ma mieszany tryb nauczania, przy czym wykłady będą się odbywać głównie zdalnie. Jeśli chodzi o akademiki w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, to wszystkie będą czynne, ale standardowe pokoje 3-osobowe zostaną ograniczone do dwóch osób. Na terenie domów studenckich wydzielone zostały także izolatoria z przeznaczeniem dla osób, u których zdiagnozuje się COVID-19. W AGH studiuje ok. 30 tys. studentów, pracuje 4,2 tys. osób, w tym 2 tys. nauczycieli akademickich. Największym zainteresowaniem kandydatów na studia od lat cieszą się kierunki informatyczne.

