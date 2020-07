Elektryczny pastuch wokół baru. Ma zmusić klientów do zachowania dystansu

Star Inn w miejscowości St Just serwuje jedynie napoje. Mimo to, klienci nie stosują się ani do limitu osób w lokalu, ani nie zachowują minimalnego odstępu. Właściciel Johnny McFadden zdecydował się podjąć radykalne kroki.

ZOBACZ: Wielka Brytania inwestuje 100 milionów $ w przełomową technologię Billa Gatesa

- To normalny pastuch, jaki można znaleźć na polu. Klienci zmieniają się pod wpływem alkoholu. Dzięki ogrodzeniu zachowują się jak owieczki - chwalił rozwiązanie w rozmowie z dziennikarzami.

Na pytanie, czy zdążył już porazić kogoś prądem odpowiedział "musicie przyjść i sami się przekonać". - O skuteczności tego rozwiązania decyduje czynnik strachu - dodał.

The Cornish pub using electric fencing to keep people away from the bar and follow #SocialDistancing rules - but is it switched on?@tamsinmelville asked but Jonny McFadden at the Star Inn in St Just wasn't saying



Listen back to the interview here

⚡️ https://t.co/gmaM5dw7P3 ⚡️ pic.twitter.com/fraEYP1xqC