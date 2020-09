Maski z zaworami i przyłbice niewystarczające? Naukowcy alarmują

Zespół z Florida Atlantic University na łamach pisma "Physics of Fluids" opisał eksperyment, w którym z pomocą manekina, laserów i kamery zarejestrowano rozprzestrzenianie się mgiełki kropelek wyrzucanych z jamy ustnej przy zastosowaniu dwóch rodzajów zasłon: przyłbicy i maseczki N95 (maska przeciwpyłowa, antysmogowa).

Przyłbice: niepokojące ustalenia

Okazało się, że przyłbica zatrzymuje pierwotny strumień z kropelkami, ale potem z łatwością rozchodzą się one wokół przedniej szyby.

"W naszym ostatnim badaniu byliśmy w stanie zaobserwować, że przyłbice mogą zablokować pierwotny, skierowany do przodu ruch wydychanego strumienia, jednak uwolniony z nim aerozol z kroplami jest w stanie stosunkowo łatwo przedostać się wokół zasłony" - wyjaśnia współautor eksperymentu prof. Manhar Dhanak. "Z czasem kropelki te mogą rozprzestrzenić się na dużym obszarze zarówno na boki jak i w przód, choć ze spadającym stężeniem" - dodaje badacz.

"Pojawił się rosnący na sile trend..."

Znaczna część kropel przedostaje się także przez zaworek w masce N95, który służy właśnie do odprowadzania wydychanego powietrza. "Przyłbice mają duże otwarte przestrzenie na dole i po bokach, a maski z otworem do oddychania mają jednostronny zawór, który zatrzymuje wdychane powietrze, ale wypuszcza wydychane. Wdychane powietrze jest filtrowane przez materiał maski, ale wydychane wylatuje bez filtracji" - komentuje kierujący badaniami prof. Siddhartha Verma.

Naukowcy odradzają więc korzystanie jedynie z takich zabezpieczeń. "Pojawił się rosnący na sile trend, który polega na zastępowaniu zwykłych lub chirurgicznych maseczek materiałowych przezroczystymi, plastikowymi osłonami twarzy lub na używaniu maseczek wyposażonych w zawór do wydychania powietrza. Jest to spowodowane głównie większym komfortem, jaki oferują w porównaniu do zwykłych masek" - zwraca uwagę prof. Verma. Naukowcy twierdzą, że lepszą ochronę dają maseczki materiałowe, ale muszą być dobrej jakości. Mogą się bowiem mocno różnić między sobą, mimo, że wyglądają podobnie.

WHO zaleca noszenie maseczek

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca używanie maseczek. W poniedziałek WHO zamieściło film, który tłumaczy, gdzie i kiedy należy je stosować. Wynika z niego, że o zabezpieczenie maseczkami chirurgicznymi powinny dbać osoby pracujące w ochronie zdrowia, te które mają symptomy przypominające COVID-19, osoby opiekujące się osobami ze stwierdzonym koronawirusem. Maski materiałowe dostępne w sprzedaży powinny być bezwzględnie zakładane przez osoby po 60. roku życia oraz w sytuacjach, gdy trudno zachować dystans społeczny - wynika z materiałów WHO.

