Zmienił cenę i oszukał sklep na 2 złote. Nastolatkowi grozi 8 lat więzienia

Do zdarzenia doszło w poniedziałek. 19-latek, który wybrał się do jednego z supermarketów w Olsztynie, podczas płacenia za pieczywo na kasie samoobsługowej, świadomie zaniżył wartość produktów.

ZOBACZ: Radom. Brutalne pobicie ekspedientki w "Żabce"

Działając w ten sposób, nastolatek oszukał sklep na kwotę ponad dwóch złotych. Młody mężczyzna po przekroczeniu linii kas został zatrzymany przez ochroniarza, na miejsce została wezwana policja.

Od 6 miesięcy do 8 lat więzienia

Młody mężczyzna za swoje zachowanie odpowie przed sądem. "W tym przypadku nie wartość mienia, a charakter czynu stanowi o karze" - poinformowała policja. Za oszustwo, którego się dopuścił, grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

ZOBACZ: Ekspedientka nie obsłużyła klientki bez maseczki. Wygrała w sądzie

Chodzi o artykuł 286 Kodeksu Karnego, który mówi, że "kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".

WIDEO - Wynajęła stodołę. Za jej posprzątanie zapłaci fortunę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/sgo/ polsatnews.pl, tko.pl