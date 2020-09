Do zdarzenia doszło w niedzielę po godz. 20 w "Żabce" przy ul. Miłej w Radomiu. Jak poinformowała Justyna Leszczyńska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, sklep był zamykany, kiedy wszedł do niego mężczyzna, który chciał kupić papierosy.

Paletą w szybę

- Prowadząca "Żabkę" kobieta odmówiła sprzedaży, ponieważ kasa była już nieczynna - przekazała Leszczyńska.

Wówczas - jak wynika z zapisu monitoringu - oburzony mężczyzna wyszedł ze sklepu i ciągle dyskutując ze sprzedawczynią najpierw rzucił w jej kierunku butelką z piwem, a następnie wziął stojącą obok sklepu drewnianą paletę i kilkakrotnie uderzając nią w drzwi wejściowe, wybił szybę.

ZOBACZ: Policjant upomniał nastolatków w tramwaju. Został pobity

- Kobieta wybiegła ze sklepu i wówczas została zaatakowana przez mężczyznę. W jej obronie stanął jej 19-letni syn i jego kolega, którzy również został zaatakowani przez napastnika i innego towarzyszącego mu mężczyznę - zrelacjonowała Leszczyńska.

WIDEO: zobacz relację reportera Polsat News

Szukają napastnika

Kobieta z obrażeniami głowy została przewieziona do szpitala. Policjanci po kilku godzinach ustalili tożsamość sprawców. W poniedziałek rano został zatrzymany jeden z nich.

To 40-letni mieszkaniec Radomia. Mężczyzna trafił do policyjnej celi. We wtorek ma być doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód. Leszczyńska zaznaczyła, że główny agresor jest już także ustalony, ale trwają czynności zmierzające do jego zatrzymania.