Von der Leyen ogłasza przetasowania. Irlandia traci handel

- Pani McGuinness, będąc członkiem europarlamentu od 2004 r., a obecnie sprawując urząd pierwszego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, ma znaczące doświadczenie polityczne w kwestiach unijnych. To doświadczenie ma duże znaczenie w realizacji unijnej polityki sektora finansowego i wzmacnianiu kluczowych priorytetów KE, zwłaszcza zielonej i cyfrowej transformacji - powiedziała w Brukseli von der Leyen.

I propose @MaireadMcGMEP as future Commissioner for financial services. She has great qualifications & my full trust for this post. It is now for the EU Parliament to organise the hearings. Executive Vice-President @VDombrovskis will take on the trade portfolio. pic.twitter.com/OwGxwvpBad