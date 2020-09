59-latek zaatakowany nożem. Sprawca trzeźwieje

Policja wyjaśnia okoliczności ataku ostrym narzędziem na 59-letniego mieszkańca Skwierzyny (Lubuskie). Doszło do niego we wtorek późnym popołudniem w centrum miasta. Do sprawy zatrzymano mężczyznę, który obecnie trzeźwieje – poinformowała w środę Justyna Łętowska z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.