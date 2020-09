Orlen chce przeprosin od Trzaskowskiego

PKN Orlen skierował do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego pismo przedprocesowe wzywające do przeprosin i przekazania 15 tys. zł na cele społeczne. Chodzi o niezamieszczenie sprostowania nieprawdziwych informacji na temat płockiego koncernu we wszystkich tytułach, w których się pojawiły.

Sprawa dotyczy m.in. wątku opublikowanej na początku września przez "Rzeczpospolitą" rozmowy z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, w której powiedział on m.in., że "miesiąc temu doszło do wycieku szkodliwych substancji z Orlenu pod Płockiem i nikt nie robił z tego wielkiego problemu, nikt też nie wpadł na to, żeby premiera ani nawet ministra obarczać odpowiedzialnością".

"Ponieważ Prezydent @trzaskowski_nie sprostował nieprawdziwych informacji na temat @PKN_ORLEN we wszystkich tytułach, w których zostały one opublikowane, skierowaliśmy do niego pismo przedprocesowe wzywające do przeprosin i przekazania 15 tysięcy złotych na cele społeczne" – oświadczył w środę na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Ponieważ Prezydent @trzaskowski_ nie sprostował nieprawdziwych informacji na temat @PKN_ORLEN we wszystkich tytułach, w których zostały one opublikowane, skierowaliśmy do niego pismo przedprocesowe wzywające do przeprosin i przekazania 15 tysięcy złotych na cele społeczne — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) September 16, 2020

Na początku września szef płockiego koncernu stwierdził, iż oczekuje przeprosin za powielanie nieprawdziwej informacji w sprawie rzekomego wycieku szkodliwych substancji z zakładu spółki w Płocku, a w przypadku ich braku, zagroził krokami prawnymi.

"Z uwagi na to, że nieprawdziwe informacje dotyczące PKN ORLEN zostały wielokrotnie powielone, oczekujemy, że przeprosiny ukażą się we wszystkich tytułach, które je opublikowały. W przeciwnym wypadku podejmiemy stosowne kroki prawne" - napisał wówczas na Twitterze Obajtek.

"Omyłkowe wskazanie"

W tym samym czasie rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka poinformowała, także na Twitterze, że w wywiadzie z prezydentem Trzaskowskim "doszło omyłkowo do wskazania PKN Orlen jako odpowiedzialnego za wyciek paliwa do Wisły, za co przepraszamy". "Chodziło oczywiście o awarię rurociągu pod dnem rzeki, należącego do @pern_sa" - dodała.

W wywiadzie z prezydentem @trzaskowski_ w @rzeczpospolita doszło omyłkowo do wskazania @PKN_ORLEN jako odpowiedzialnego za wyciek paliwa do Wisły, za co przepraszamy. Chodziło oczywiście o awarię rurociągu pod dnem rzeki, należącego do @pern_sa. — Karolina Gałecka (@K_Galecka) September 3, 2020

Wcześniej, w wywiadzie zamieszczonym na gazetaprawna.pl, odpowiadając na pytanie dziennikarza, w kontekście drugiej awarii oczyszczalni ścieków Czajka, "ile jeszcze takich »tykających bomb« jest w stolicy?", Trzaskowski powiedział: "Nastawiam się na to, że jest ich więcej. Obie awarie Czajki są faktycznie poważne, natomiast awarii sieci ciepłowniczych w takich miastach jak Warszawa jest mnóstwo i gdyby nie kampania wyborcza, to nikt by tego aż tak nie nagłośnił. Przecież awaria na Wilanowie, za którą odpowiedzialna jest prywatna firma, została naprawiona w jeden dzień".

Awaria w Płocku

Następnie prezydent Warszawy dodał: "W Płocku miała miejsce awaria Orlenu, do Wisły wlano tony substancji dziesięć razy bardziej szkodliwych niż ścieki, a nie widziałem, by ktoś domagał się odpowiedzialności ministra nadzorującego spółki Skarbu Państwa, nie wspominając już o premierze".

Po publikacjach z wypowiedziami prezydenta Warszawy, które na początku września ukazały się w mediach, biuro prasowe PKN Orlen wydało specjalne oświadczenie.

- Informujemy, że wypowiedzi Prezydenta Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego, dotyczące rzekomego wycieku szkodliwych substancji z PKN Orlen miesiąc temu są nieprawdziwe i wprowadzają opinię publiczną w błąd. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat w zakładzie produkcyjnym PKN Orlen w Płocku nie doszło do żadnej awarii, która skutkowałaby wprowadzaniem do Wisły nieoczyszczonych ścieków przez PKN Orlen - przekazało w oświadczeniu biuro prasowe spółki.

W stanowisku tym podkreślono, że zakładowa oczyszczalnia PKN Orlen "pracowała i pracuje normalnie", odprowadzając ścieki zgodnie z obowiązującymi warunkami określonymi w "Pozwoleniu Zintegrowanym". - Prosimy o niepowielanie nieprawdziwych informacji, które godzą w wizerunek PKN Orlen - napisano w oświadczeniu płockiego koncernu na początku września.

Do wypowiedzi prezydenta Warszawy odniósł się też wtedy prezes PKN Orlen. - Jesteśmy zaskoczeni kłamstwami Pana Prezydenta Trzaskowskiego, zwłaszcza w kontekście pomocy, jakiej PKN Orlen udzielił podczas pierwszej awarii Czajki, przekazując paliwo do pomp usuwających jej skutki – napisał wówczas na Twitterze szef płockiego koncernu.

laf/luq/ PAP