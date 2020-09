Awaria oczyszczalni "Czajka". Szef MON: wojsko gotowe do pomocy

Wojsko Polskie jest gotowe do zbudowania mostu przez Wisłę w związku z awarią "Czajki"; mamy do czynienia z nieodpowiedzialną władzą w Warszawie, prezydent Rafał Trzaskowski przedkładał sprawy związane z jego kampanią wyborczą ponad obowiązki prezydenta miasta - ocenił szef MON Mariusz Błaszczak.

W sobotę doszło do awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie. W efekcie prowadzony jest tam awaryjny zrzut ścieków do Wisły. To kolejna awaria układu przesyłowego doprowadzającego ścieki do tej oczyszczalni; poprzednia miała miejsce rok temu.

"Wojsko Polskie jest gotowe do zbudowania mostu"

Szef MON pytany we wtorek w Programie Pierwszym Polskiego Radia, czy żołnierze, tak jak przed rokiem, będą budowali tymczasowy most, by ścieki można było przepompować na drugą stronę rzeki, odparł: "Wojsko Polskie jest gotowe do zbudowania takiego mostu". - Mamy do czynienia z nieodpowiedzialną władzą w mieście Warszawie. Prezydent Rafał Trzaskowski jest człowiekiem, który jak widać przedkładał sprawy związane z jego kampanią wyborczą ponad obowiązki prezydenta miasta; ponad dbanie o to, aby miasto funkcjonowało w sposób dobry - ocenił Błaszczak. ZOBACZ: WIOŚ rozpoczął kontrolę wz. z awarią oczyszczalni "Czajka" Minister stwierdził, że w wyniku awarii mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną, bo tym właśnie jest zrzut ścieków do Wisły. Szczególnie - jak dodał - dla osób mieszkających na północ od stolicy. - Rząd, jako odpowiedzialny rząd, oczywiście nie zostawi tej sprawy tak sobie - zaznaczył. Trzaskowski zwrócił się o pomoc do rządu Błaszczak przypomniał, że Trzaskowski zwrócił się do rządu o pomoc i we wtorek pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego odbędzie się posiedzenie zespołu kryzysowego. - Będę na nim obecny i tam rozważymy najlepsze rozwiązania, które służą bezpieczeństwu mieszkańców terenów położonych na północ od Warszawy - powiedział szef MON.

WIDEO - Zgierz: wiatr porwał blaszany garaż. W środku był mężczyzna Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP