Sąd Najwyższy decyduje ws. "ustawy dezubekizacyjnej"

Stanowisko Sądu Najwyższego może rzutować dla decyzje sądów krajowych, które zajmują się podobnymi sprawami. - Z uwagi na autorytet Sądu Najwyższego, z uwagi na fakt, że sprawą zajmuje się skład 7-osobowy, należy spodziewać się, że inne sądy będą kierowały się wykładnią Sądu Najwyższego - powiedział polsatnews.pl Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego Sądu Najwyższego.

Sprawę skierował do SN Sąd Apelacyjny w Białymstoku, który zajmował się odwołaniem emeryta "policyjnego" Aleksego T. (rocznik 1924), któremu na mocy tzw. ustawy dezubekizacyjnej obniżono emeryturę do kwoty 91,27 zł, jednocześnie podwyższając ją do wysokości minimalnej emerytury (1000 zł), która wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym wyniosła 1209 zł.

Odwołujący się emeryt służył w Milicji Obywatelskiej od 30 marca 1950 r. (funkcjonariusz kompanii operacyjnej) do 30 kwietnia 1980 r. (starszy kontroler Wydziału "W" Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej MO w Białymstoku). W roku 1980 r. uzyskał prawo do emerytury milicyjnej oraz prawo do milicyjnej renty inwalidzkiej, którą obniżono mu w 2017 r., po wejściu w życie tzw. ustawy dezubekizacyjnej.

Wątpliwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

Emeryt oddał sprawę do sądu. W pierwszej instancji przegrał. W toku postępowania odwoławczego Sąd Apelacyjny powziął wątpliwości odnośnie wykładni przepisów "ustawy dezubekizacyjnej" w kontekście ustalenia, czy ww. regulacje odpowiadają standardom konstytucyjnym i europejskim. Z tej przyczyny wystąpił do Sądu Najwyższego z odpowiednio sformułowanymi pytaniami prawnymi.

W pierwszym z nich zapytał, czy to iż dana osoba służyła na rzecz totalitarnego państwa i w zw. z tym powinna mieć obniżone świadczenie, powinno być stwierdzane indywidualnie przez weryfikowanie czy naruszała podstawowe praw i wolności człowieka służąc reżimowi komunistycznemu czy też decyzja o obniżeniu emerytury powinna następować automatycznie po przekazaniu takiej informacji przez Instytut Pamięci Narodowej - jak dzieje się obecnie.

W drugim zapytał, czy spełnienie kryteriów działania na rzecz totalitarnego państwa skutkuje ponownym obniżeniem emerytury w przypadku, gdy danej osobie obniżono ją wcześniej, w 2009 r., na podstawie tzw. pierwszej ustawy dezubekizacyjnej.

Pytanie do Sądu Najwyższego

Poniżej pełna treść zagadnień prawnych, jakie rozpatruje Sąd Najwyższy.

„1) Czy kryterium "pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa" określone w art. 13 b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 288 z późn. zm.) wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2270) zostaje spełnione w przypadku formalnej przynależności do służb w wymienionych w tym przepisie cywilnych i wojskowych instytucji i formacji w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., potwierdzonej stosowną informacją Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wydaną w trybie art. 13 a ust. 1 ustawy, czy też kryterium to powinno być oceniane na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka służących reżimowi komunistycznemu?

2) w przypadku uznania, że kryterium formalnej przynależności do służb w wymienionych w tym przepisie cywilnych i wojskowych instytucji i formacji od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. jest wystarczające do przyjęcia spełnienia przesłanki z art. 13 b. ust. 1 ustawy, to czy skutkuje ponownym obniżeniem świadczenia emerytalnego wobec funkcjonariusza organów bezpieczeństwa publicznego państwa, któremu w 2009 roku obniżono świadczenie emerytalne na podstawie art. 15 b w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.)?”

O co chodzi z ustawą dezubekizacyjną?

Zgodnie z tzw. ustawą dezubekizacyjną, czyli nowelizacją przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji i innych służb, która zaczęła obowiązywać w październiku 2017 r., emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie mogą być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS: emerytura - 2,1 tys. zł (brutto), renta - 1,5 tys. zł, renta rodzinna - 1,7 tys. zł.

Na mocy tych przepisów obniżono emerytury i renty za okres "służby na rzecz totalitarnego państwa" od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. (w połowie 1990 r. powstał UOP). W konsekwencji obniżono renty i emerytury prawie 39 tys. byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL.

Tzw. ustawą dezubekizacyjną zajmuje się również Trybunał Konstytucyjny, do którego pytania skierował Sąd Okręgowy w Warszawie. Kontynuację rozprawy wyznaczono na 6 października.

