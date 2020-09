We wtorek odbyło się kolejne spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy na temat rekonstrukcji rządu. Wicepremier Sasin, w środowym programie "Gość Wydarzeń" zapewniał, że koalicjantom udało się ustalić m.in. strukturę rządu.

Prezes PiS wraca do rządu?

Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o ostateczną liczbę ministerstw zdradził, że "z ust rzecznika rządu, wynika że będzie ich między 12 a 15". - Pewnie bliżej 15, może 14. To się rzeczywiście udało uzgodnić - dodał Sasin.

ZOBACZ: Sasin: dziwię się Ardanowskiemu. W "piątce" nie ma zdrady polskiej wsi

Pytany na ile prawdopodobne jest, że Jarosław Kaczyński wróci do rządu w roli wicepremiera, Sasin zapewnił, że "osobiście, by sobie tego bardzo życzył". - Skończyło by to te wszystkie dywagacje na temat różnych ośrodków władzy. Zresztą pozostali liderzy Zjednoczonej Prawicy są w rządzie, a pan prezes Jarosław Kaczyński w tym rządzie nie jest - mówił wicepremier.

- Ja jestem absolutnie za. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć - to są plotki i nie ma absolutnie żadnych podstaw, by taki scenariusz rysować - zapewniał.

WIDEO: Jacek Sasin w programie "Gość Wydarzeń"

Sasin odniósł się również do tego czy rekonstrukcję przejdzie również zarządzanego przez niego ministerstwo aktywów państwowych. - Nie przewiduję, że będę miał "mniej aktywów", choć niektóre są kłopotliwe i powodują dużo stresów. Ale podjąłem się tego zadania i muszę je kontynuować - zapewniał wicepremier.

bas/sgo/ Polsat News