We wtorek po południu odbędzie się kolejne spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy w sprawie nowej umowy koalicyjnej oraz rekonstrukcji rządu. - Liczę, że się szybko porozumiemy, ale możliwe, iż trochę się to przeciągnie. Nie zależy to wyłącznie ode mnie - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w niedawnym wywiadzie dla tygodnika "Sieci".

Po ostatniej turze rozmów w minionym tygodniu szef klubu PiS Ryszard Terlecki stwierdził, iż można odnieść wrażenie, że "zbliżamy się do jakiegoś optymistycznego zakończenia, ale to jeszcze musi trochę potrwać".

Natomiast szef partii Jarosław Kaczyński, pytany przez tygodnik "Sieci", jaki dokładnie ma być kształt rządu po zmianach, odpowiedział, że rozmowy są w toku.

- Mamy 37 działów administracji rządowej, obszarów tematycznych, które trzeba na nowo poukładać merytorycznie i politycznie. Następnym etapem będzie już konkretna rozmowa, kto będzie za co odpowiadał. Liczę, że się szybko porozumiemy, ale możliwe, iż trochę się to przeciągnie. Nie zależy to wyłącznie ode mnie - stwierdził lider PiS.

"Nie ma presji czasowej"

Rzecznik rządu Piotr Müller, pytany w poniedziałek w Radiu Dla Ciebie, czy w tym tygodniu opinia publiczna pozna więcej szczegółów o tym, jak będzie wyglądał nowy gabinet premiera Mateusza Morawieckiego, odparł, że zmiany nastąpią na przełomie września i października.

- W związku z tym nie ma też presji czasowej na to żeby to musiało być w tym tygodniu. Ale oczywiście myślę, że zależy już wszystkim stronom tych dyskusji, aby zakończyć te rozmowy. Stworzyć zmodyfikowany rząd, skonsolidować co najmniej kilka ministerstw i faktycznie przejść do realizacji już tych wszystkich celów programowych, o których wcześniej mówiliśmy - powiedział Müller.

Rekonstrukcja rządu związana jest z planowaną nową umową koalicyjną PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia, która dotyczy nie tylko kwestii obsady stanowisk, ale także spraw programowych. Dotychczasowy kontrakt obowiązywał do wyborów prezydenckich.

Nieoficjalnie: liderzy Zjednoczonej Prawicy zaakceptowali liczbę resortów

Prezes PiS na początku sierpnia zapowiedział, że rekonstrukcja rządu odbędzie się we wrześniu lub najdalej na początku października. Jak dodał, plan zakłada zmniejszenie liczby resortów do 12, a koalicjanci z Solidarnej Polski i Porozumienia otrzymaliby po 1 tece ministerialnej.

- Przy takiej liczbie ministerstw, to po prostu wynika ze zwykłej arytmetyki, i to tak traktowanej bardzo - można powiedzieć - szczodrze dla naszych koalicjantów - podkreślił.

Według informacji PAP, po jednym z wcześniejszych spotkań liderów Zjednoczonej Prawicy wstępnie została zaakceptowana przez wszystkie strony liczba resortów, które pozostaną po rekonstrukcji rządu.

Rzecznik rządu w ubiegłym tygodniu zaznaczył, że ostatecznych decyzji, co do kształtu rządu jeszcze nie ma. Podkreślał jednak, że maksymalna liczba ministerstw po rekonstrukcji wyniesie 14 lub 15. W obecnym rządzie Mateusza Morawieckiego funkcjonuje 20 resortów.

