Rozmowy Zjednoczonej Prawicy. Rozpoczęła się kolejna tura

W rozmowach w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej uczestniczą m.in.: prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro (Solidarna Polska) i Jarosław Gowin (Porozumienie).

Szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki pytany przez dziennikarzy przed wejściem do siedziby PiS, czy w środę możliwe jest zakończenie negocjacji koalicyjnych, odparł, że "koniec to na pewno nie będzie, ale jesteśmy optymistami". - Jesteśmy chyba bliżej porozumienia niż byliśmy przez te dwa tygodnie. Powinniśmy w przyszłym tygodniu zakończyć negocjacje - dodał.

Szczegóły rozmów

Pytany o liczbę ministerstw po zmianach, polityk PiS odparł: "Liczba ministerstw już jest raczej ustalona, jeszcze szczegóły różne są dogadywane".

Wcześniej Terlecki pytany w Sejmie o rozmowy koalicyjne, powiedział: "Troszkę jednak ruszyliśmy z miejsca, to optymistycznie pozwala patrzeć na przyszłość, wszystko w przyszłym tygodniu będzie jawne".

Rekonstrukcja rządu związana jest z nową umową koalicyjną: PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia. Dotychczasowa umowa koalicyjna obowiązywała do wyborów prezydenckich. Prezes PiS Jarosław Kaczyński na początku sierpnia zapowiedział, że rekonstrukcja rządu odbędzie się we wrześniu lub najdalej na początku października.

Jak dodał, plan zakłada zmniejszenie liczby resortów do 12, a koalicjanci z Solidarnej Polski i Porozumienia otrzymaliby po jednej tece ministerialnej. - Przy takiej liczbie ministerstw, to po prostu wynika ze zwykłej arytmetyki, i to tak traktowanej bardzo - można powiedzieć - szczodrze dla naszych koalicjantów - podkreślił.

Kaczyński, w wywiadzie dla ostatniego tygodnika "Sieci" zaznaczył, że w rządzie konieczne są zmiany o charakterze technicznym, które mają służyć usprawnieniu struktury samego rządu i przyspieszeniu procesów decyzyjnych.

Według informacji Polskiej Agencji Prasowej, po jednym z wcześniejszych spotkań liderów Zjednoczonej Prawicy wstępnie została zaakceptowana przez wszystkie strony liczba resortów, które pozostaną po rekonstrukcji rządu. Rzecznik rządu w ubiegłym tygodniu zaznaczył, że ostatecznych decyzji, co do kształtu rządu jeszcze nie ma. Podkreślał jednak, że maksymalna liczba ministerstw po rekonstrukcji wyniesie 14 lub 15. W obecnym rządzie Mateusza Morawieckiego funkcjonuje 20 ministerstw.

laf/ PAP