Zarząd Platformy Obywatelskiej zbiera się we wtorek o godz. 11.

Tego dnia zbiera się też zarząd Nowoczesnej, ale wiadomo, że w najbardziej elektryzującej wszystkich kwestii wybory nowego przewodniczącego klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej to władze Platformy będą miały decydujące zdanie.

Szef klubu KO będzie bowiem rekomendowany przez tę partię. Obecnie jest nim Borys Budka, łącząc funkcję z przewodniczeniem partii. Zapowiedział on jednak, że stanowiska te zostaną rozdzielone.

"Konkretny plan" PO na najbliższe miesiące

Rzecznik PO Jan Grabiec przyznał, że tematem posiedzenia zarządu będzie kalendarz działań PO w najbliższych miesiącach, choć także kwestia obsady stanowiska szefa klubu KO.

- Platforma Obywatelska przygotowuje bardzo konkretny plan działania na najbliższe miesiące, jest szereg inicjatyw przewodniczącego, które będą rozpisane szczegółowo na harmonogram pracy - powiedział.

Jak uściślił Grabiec, "wśród spraw do rozstrzygnięcia jest również kwestia wyborów personalnych, zmian w strukturze pracy klubu, zmian regulaminowych i wyboru nowego przewodniczącego w momencie, w którym Borys Budka zrezygnuje z funkcji przewodniczącego klubu KO".

Najpierw rezygnacja Budki, potem kampania

Zmiany w regulaminie mają zostać przyjęte na posiedzeniu klubu Koalicji Obywatelskiej, który zbiera się o godz. 15 na stołecznej ulicy Bielańskiej. Będą one efektem propozycji, które do kierownictwa klubu nadsyłali posłowie.

Ponadto, jak dodał Jan Grabiec, "posiedzenie klubu będzie poświęcone bieżącej sytuacji, analizie przygotowanych inicjatyw legislacyjnych, ocenie tych inicjatyw i pomysłom na aktywność klubów w najbliższych tygodniach".

Na posiedzeniu klubu będzie również zapewne poruszona kwestia wyboru nowego szefa. - Inicjatywa należy do nowego przewodniczącego. Jeśli ogłosi rezygnację, otworzy to możliwość formalnej kampanii i ubiegania się o tę funkcję - zastrzega Grabiec.

Początkowo wybór noweg

o przewodniczącego klubu planowany był na październik, jednak w ostatnich dniach kierownictwo partii zaczęło dopuszczać, że może do niego dojść jeszcze we wrześniu. Na szefa klubu zgodził się bowiem kandydować Cezary Tomczyk.

Lista kandydatów na szefa klubu

Grabiec powiedział, że jeśli chodzi o przewodniczącego klubu "nie ma co przeciągać tego stanu zawieszenia".

- To kwestia kilku najbliższych tygodni, czy to będzie teraz we wrześniu czy początek października, ważne by ten wybór był demokratyczny, by wszystkie środowiska miały poczucie, że wybierają swojego przewodniczącego - podkreśla.

Poza Tomczykiem, zamiar kandydowania na przewodniczącego klubu deklarowali dotąd Sławomir Neumann i Tomasz Siemoniak. Obaj kojarzeni są z poprzednim liderem partii Grzegorzem Schetyną.

Z kolei Tomczyk, który był szefem sztabu Rafała Trzaskowskiego w kampanii prezydenckiej, kojarzony jest raczej z obecnym kierownictwem partii i Borysem Budką, choć też jest związany z nie do końca wpisującą się w ten podział frakcją "młodych".

Podział stanowisk między ludzi Budki i Schetyny?

Jeden z polityków, kojarzonych ze Schetyną, pytany o szanse Tomczyka, odpowiada, że wszystko zależy od tego, jaką wizję funkcjonowania klubu zaproponuje.

Od niektórych polityków PO można też usłyszeć wersję, że kwestia wyborów może zakończyć się jakimś kompromisem między Budką a Schetyną.

Ten drugi miałby "swojego" szefa klubu senackiego - tu duże szanse na zwycięstwo ma senator Marcin Bosacki - a wtedy na czele "dużego" klubu stanąłby Tomczyk, czyli człowiek Budki.

- Z całą pewnością Platforma będzie miała swojego kandydata na przewodniczącego klubu, mamy wiele ciekawych osobowości politycznych, które mogą coś wnieść do pracy klubu, choć myślę, że kryterium decydującym o wyborze będzie nie przeszłość kandydata, ale pomysł na przyszłość, jak ma funkcjonować PO i cała Koalicja Obywatelska - stwierdził Grabiec.