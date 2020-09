Od dziś w Polsce w ramach jesiennej strategii walki z koronawirusem działają trzy typy szpitali. Pacjenci z dodatnim wynikiem testu na Covid-19 mogą zostać przyjęci do placówek: powiatowych, zakaźnych i wielospecjalistycznych.

Zmiany zapowiedziało na początku września ministerstwo zdrowia. Rozróżnienie trzech typów szpitali jest jednym z elementów walki ze spodziewaną drugą falą koronawirusa.

- Pojęcie szpitali jednoimiennych dla pacjentów z COVID-19 znika; lecznictwo szpitalne dla pacjentów z koronawirusem zostało podzielone na trzy poziomy - przekazał 3 września wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Jak nowy system będzie działać w praktyce?

Osoby ze stwierdzonym Covid-19 mają usłyszeć podczas teleporady medycznej, do której placówki powinni się udać. Zakażeni w stanie dobrym mają być kierowani do szpitali powiatowych. Zawiozą ich tam przygotowane do tego karetki.

- Ten najbardziej podstawowy poziom to będą w szpitale powiatowe, gdzie będą utworzone specjalne izolatki, zdefiniowany będzie do tego specjalny produkt finansowany przez NFZ. Ich zadaniem nie będzie leczenie pacjenta, ale przyjęcie, szybkie przetestowanie i skierowanie, tam, gdzie pacjent będzie leczony. Pozostałe dwa poziomy będą zajmowały się specjalistycznym leczeniem - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski. Kraska uściślił, że takich szpitali, które są w sieci, jest w Polsce ponad 600.

87 szpitali zakaźnych

Drugi poziom zabezpieczenia szpitalnego to 87 szpitali (również jednoimienne, które nie znalazły się wśród tych dziewięciu wielospecjalistycznych), w których będą oddziały internistyczno-zakaźne i zakaźne. W sumie ok. 4 tys. miejsc dla pacjentów wymagających opieki typowo internistycznej, ale także np. podłączenia do respiratora.

- W nich będziemy leczyć pacjentów, którzy wymagają opieki typowo internistycznej, lekarza chorób zakaźnych, ale także wymagają pomocy OIOM-owej, czyli ewentualnie podłączenia do respiratora - wyjaśnił Kraska.

9 placówek wielospecjalistycznych

Na najwyższym poziomie, trzecim znalazły się szpitale wielospecjalistyczne. Będą w nich leczeni nie tylko pacjenci zakażeni Z COVID-19. Tutaj znajdą się m.in. oddziały: internistyczny i chorób zakaźnych, chirurgii ogólnej, położnictwa i neonatologii, kardiologiczny, intensywnej terapii i ortopedyczny. Takich szpitali będzie w Polsce dziewięć - we Wrocławiu, Grudziądzu, Puławach, Krakowie, Warszawie, Kędzierzynie-Koźlu, Białymstoku, Tychach i Poznaniu.

- To są szpitale, do których będą trafiali pacjenci z rozpoznanym koronawirusem, którzy wymagają wysokospecjalistycznego leczenia. Takich miejsc w tych szpitalach przygotowano ponad 2 tys. - podał wówczas Kraska.

Dodatkowo, osoby przyjmowane na szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) mają mieć robione szybkie testy antygenowe na wykrycie koronawirusa.

