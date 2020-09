Wynieśli rzeźbę z muzeum i wszystko nagrali. Twierdzą, że nie była to kradzież

Do zdarzenia doszło 10 września w muzeum w miejscowości Berg en Dal na wschodzie Holandii. Czarnoskórzy aktywiści wynieśli z tamtejszego Muzeum Afryki rzeźbę pochodzącą z Konga.

Zdarzenie było relacjonowane na żywo w internecie. Na zarejestrowanym wideo widać, że nikt nie próbował intruzom w tym przeszkadzać.

Nie ukradli, ale odzyskali rzeźbę

Na nagraniu "rabusie" tłumaczą także motywy swojego działania. Według nich nie dokonali kradzieży, a jedynie odzyskali rzeźbę, która została wcześniej bezprawnie zabrana z "Czarnego Lądu" podczas kolonialnych podbojów i powinna wrócić na swoje miejsce.

Sprawcy twierdzą, że podobnie powinno się stać z innymi afrykańskimi dziełami sztuki zabranymi przez Europejczyków i przetrzymywanymi w muzeach.

Skradziona rzeźba nie wróci jednak na razie do Afryki. Chwilę po wyniesieniu z muzeum została, bowiem odzyskana przez policję, a sprawcy zostali zatrzymani.

Podobne akcje w Marsylii i Paryżu

Według miejscowych mediów sprawcami kradzieży są kongijscy aktywiści, którzy w przeszłości przeprowadzili podobne akcje w muzeach w Marsylii i Paryżu. Wobec członków grupy toczy się we Francji śledztwo.

Muzeum Afryki poinformowało, że skradziony posąg został zakupiony w 1968 roku przez ojców z zakonu Ducha Świętego, którzy założyli muzeum w Berg en Dal w 1954 roku.

Władze placówki wytłumaczyły również, że kradzież została zauważona natychmiast, jednak zamiast interweniować na miejscu, zdecydowano się powiadomić o sprawie policję, która była w pobliżu. Chodziło o to, by nie doprowadzić do eskalacji sytuacji i nie narażać na szwank rzeźby.

