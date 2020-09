Ślady życia na Wenus? Towarzystwo astronomiczne zwołało nagłą konferencję

Jako pierwszy o odkryciu fosforowodoru w atmosferze Wenus poinformował portal Astrobiology.com. Szczegóły mają zostać opublikowane jeszcze w poniedziałek na łamach magazynu "Nature Astronomy".

Według nieoficjalnych informacji, zespół pod przewodnictwem Jane Greaves, profesor na uniwersytecie w Cardiff, korzystając z teleskopu zlokalizowanego na Hawajach, odkrył fosforowodór w atmosferze Wenus. Na Ziemi związek ten jest wydzielany przez mikroby żyjące w środowisku beztlenowym.

Naukowcy przekonują, że tak duże ilości fosforowodoru nie mogły zostać wytworzone przez czynniki abiotyczne, które nie są związane z funkcjonowaniem organizmów żywych. Teza ta pozwala sądzić, że w atmosferze Wenus mogłyby potencjalnie rozwijać się mikroorganizmy.

Dotychczasowe badania sugerują, że kilka miliardów lat temu atmosfera Wenus była podobna do ziemskiej, a na jej powierzchni występowały znaczne ilości wody w stanie ciekłym. Odparowanie oceanów ok. 700 mln lat temu doprowadziło na tej planecie do narastania efektu cieplarnianego. Z powodu gęstej atmosfery i chmur kwasu siarkowego, temperatura na powierzchni planety osiąga obecnie 460 stopni Celsjusza.

