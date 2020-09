"Łączą nas takie same potrzeby. Nie musisz się już o nie martwić" - czytamy na stronie internetowej aplikacji AirPnP, czyli Air Poo and Pee.

- Aplikacja wystartuje oficjalnie we wtorek - powiedział polsatnews.pl Jan Mencwel. Wyjaśniał, że aplikacja ma łączyć osoby potrzebujące skorzystać z toalety z tymi, którzy zechcą ją im udostępnić.

"AirPnP pozwoli każdemu, kto będzie chciał, zarabiać na udostępnianiu własnej toalety innym. A wszystkim pomoże rozwiązać problem z brakiem dostępnych toalet publicznych. Aplikacja reklamuje się hasłem - The No. 1 app for No. 1 & No. 2-" - czytamy na facebookowym profilu Miasto Jest Nasze.

Korzystający z cudzych toalet mają płacić właścicielom określoną kwotę. Aplikacja ma także dać możliwość użytkownikom by ocenili stan i warunki toalety oraz zamieścili komentarz z opinią.

"Zerknąłem trochę dłużej na stronę (kod, domena itd.) i mam dziwne przekonanie graniczące z pewnością, że to jest jakaś akcja MJN i zaraz się dowiemy, że to ma pokazać brak publicznych toalet w Warszawie" - pisze jeden z użytkowników pod postem stowarzyszenia.

"Super pomysł, ale podejrzewam że mało chętnych będzie do udostępniania - bo mało toalet" - zaznaczyła inna internautka.

Mencwel w rozmowie z polsatnews.pl przyznał, że uruchomienie AirPnP ma na celu także zwrócenie uwagi na problem małej liczby ogólnodostępnych publicznych toalet w Warszawie. Aplikacja ma bowiem działać na razie tylko na terenie stolicy.

Zaznaczył, że AirPnP startuje we wtorek i wtedy poznamy więcej szczegółów.

Testy Poo and Pee

- Sam o działaniu AirPnP przekonam się jutro - wyjaśniał Mencwel. Aktywista opublikował w mediach społecznościowych post, w którym przyznał się, że znalazł się w gronie testerów nowej aplikacji.

"Pochwalę się: wszedłem do wąskiego grona testerów nowej aplikacji #AirPnP" - pisał na Twitterze.

Prezes Miasto Jest Nasze opisywał, że aplikacja będzie dostępna do pobrania na smartfony z popularnymi systemami operacyjnymi. Aktualnie nie można jej pobrać ani na Androida ani na system iOS. Strona AirPnP wyświetla licznik, pokazujący ile czasu pozostało do uruchomienia aplikacji.

Podobne pomysły

"Każdy z nas ma podstawowe potrzeby fizjologiczne. Wielu z nas ma problem z korzystaniem z publicznych toalet. Często trudno jest szybko znaleźć toaletę, która jest blisko lub jest dostatecznie czysta" - czytamy na stronie www aplikacji.

Air Poo and Pee ma bazować na popularnym schemacie świadczenia usług poprzez dzielenie się prywatną własnością. Podobnie działa AirBnB, aplikacja za pomocą której można wynająć na krótki okres prywatne mieszkania lub Uber, którego kierowcy przewożą pasażerów własnymi autami.

Na świecie pojawiały się już podobne inicjatywy. BBC informowało w 2014 roku o testach aplikacji działającej na tych samych zasadach, co polskie AirPnP. Jak działa udostępnianie toalet sprawdzano w Nowym Orleanie w Stanach Zjednoczonych.

