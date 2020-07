Warszawa ma problem z... publicznymi toaletami

Niedobór publicznych toalet stał się dotkliwy w stanie epidemii, kiedy były pozamykane restauracje, centra handlowe oraz innego rodzaju instytucje publiczne, w których znajdują się dostępne toalety. Obecnie, mimo odmrożenia wielu gałęzi usług, dostępność toalet jest nadal ograniczona.

Urząd miasta szacuje, że na terenie Warszawy znajduje się ok. 400 publicznych toalet. Według oficjalnych informacji, w stolicę mieszka ok. 1,7 mln osób. Z prostego rachunku wynika, że średnio do jednej toalety mogłoby ustawić się 4,3 tys. mieszkańców, nie licząc turystów. W rekordowym 2018 r. do Warszawy przyjechało ich ponad 10 milionów.

Toalety są zlokalizowane np. na terenie parków - miasto odpowiada za utrzymanie 83 parków. Toaleta publiczna jest np. w parku gen. Orlicz-Dreszera i Ogrodzie Krasińskich. Toalety są też przy ciągach komunikacyjnych (np. skwer Hoovera przy Krakowskim Przedmieściu, pl. Zamkowy schody ruchome trasy W-Z jak również od strony Pałacu Ślubów, podziemia Ronda Dmowskiego, Pałac Kultury), jak również na bulwarach oraz w przejściach podziemnych Metra Warszawskiego (toalet w metrze jest 47, po jednej na każdej stacji linii M1 oraz po dwie na linii M2).

Toalety w urzędach

- Możemy do tego doliczyć biblioteki, urzędy czy Miejsca Aktywności Lokalnej i domy kultury. Dodatkowo mieszkańcy i turyści mogą skorzystać z automatycznych szalet dostępnych w 22 punktach stolicy - wyjaśniła rzecznik ratusza Karolina Gałecka.

Mimo zapewnień miasta, że toalety w miejskich urzędach są dostępne dla mieszkańców, tak nie jest np. w ratuszu na pl. Bankowym. Możliwości skorzystania z toalety odmówiono np. reporterowi, który nie ujawnił, że jest dziennikarzem.

Zgodnie z zapewnieniami miasta, toalety publiczne i automatyczne toalety przy skwerach zieleni są otwarte i serwisowane codziennie przez cały czas trwania epidemii.

Za utrzymanie publicznych toalet odpowiada zarządca terenu. Przykładowo w przejściach kolei podziemnej za szalety odpowiedzialne jest Metro Warszawskie. Automatycznymi toaletami opiekuje się Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Toaleta przy skwerze Hoovera należy do Zarządu Terenów Publicznych, z kolei ubikacjami np. w bibliotekach i domach kultury zajmuje się dyrektor miejskiej placówki.

