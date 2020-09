Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w pobliżu stacji metra w Compton, które wchodzi w skład aglomeracji Los Angeles.

"Funkcjonariusz i funkcjonariuszka wpadli w zasadzkę, gdy siedzieli w swoim samochodzie patrolowym" - poinformował na Twitterze departament policji w Los Angeles.

Wideo: Podbiegł do radiowozu i zaczął strzelać do policjantów

Udostępniono też nagranie z zajścia, pochodzące prawdopodobnie z kamery przemysłowej. Widać na nim jak mężczyzna podchodzi do stojącego radiowozu, wyciąga broń i oddaje strzały do funkcjonariuszy. Następnie ucieka.

ZOBACZ: Strzelanina przy "strefie wolnej od policji" w Seattle

"Oboje doznali wielu ran postrzałowych i są w stanie krytycznym. Przechodzą operacje" - przekazało biuro szeryfa hrabstwa Los Angeles, gdzie pracują na co dzień funkcjonariusze.

Atak skomentował prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Na Twitterze udostępnił nagranie z ataku i napisał: "zwierzęta, w które trzeba mocno uderzyć".

Animals that must be hit hard! https://t.co/zrOd9ZUl8o