Trzaskowski o przepychance posłów: Nitras dbał o to, by wiceminister nie osunął się ze schodów

Podczas czwartkowego zajścia w warszawskiej oczyszczalni ścieków wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta zaczął wchodzić po wąskich metalowych schodach prowadzących na dach zbiorników retencyjnych, gdzie umieszczono mikrofony na potrzeby konferencji prezydenta Warszawy.

ZOBACZ: Zawiadomienie do prokuratury po przepychance posłów. Znamy tłumaczenie Nitrasa

Wówczas podszedł do niego poseł PO Sławomir Nitras i złapał go w pół. Oznajmił przy tym, że go nie wpuści. Nastąpiła krótka przepychanka. Kaleta ocenił, że Nitras naruszył jego nietykalność cielesną. Świadkiem zdarzenia był wiceminister klimatu Jacek Ozdoba.

"To już nie są chłopcy w krótkich majtkach"

Trzaskowski skrytykował zachowanie ministrów w programie "Gość Wydarzeń". - To jest dwóch ministrów, to już nie są chłopcy w krótkich majtkach. Jeżeli chcą ze mną porozmawiać, to niech się umówią na rozmowę. To byli kiedyś radni PiS-u w Warszawie, naprawdę jeśli chcą ze mną porozmawiać, to ja z nimi porozmawiam. Jeden powinien zajmować się kwestiami sprawiedliwości, a drugi pan minister powinien zajmować się odpadami, a nie urządzać happeningi w miejscu, gdzie jest infrastruktura krytyczna. Przepychają się z ochroniarzami, no i na końcu dochodzi do tego, że próbują wejść na zbiornik retencyjny, co mogłoby spowodować zagrożenie dla nich - tłumaczył kandydat KO na prezydenta.

Prezydent Warszawy dodał żartobliwie, że "Sławomir Nitras dbał o to, by wiceminister nie osunął się z tych schodów".



WIDEO: cały program "Gość Wydarzeń" z Rafałem Trzaskowskim

- Mówiąc zupełnie poważnie, dzisiaj panowie ministrowie powinni się zastanowić, w jaki sposób się zachowują. Naprawdę konferencje prasowe nie są po to, żeby je zrywać. Jeśli chcą porozmawiać o kwestiach zbiorników retencyjnych, to na serio - mówił Trzaskowski, oceniając, że ministrowie "próbują robić szum wyborczy" i najwidoczniej "tęsknią za kampanią warszawską".

Ozdoba: nie ma zgody na agresję

Podczas konferencji prasowej przed Prokuraturą Okręgową w Warszawie w piątek Ozdoba poinformował, że postanowił złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła Nitrasa. Jego zdaniem doszło do ataku fizycznego na wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości ze strony Nitrasa. - W mojej opinii wypełnia to czyn zabroniony z art. 191 par. 1 Kodeksu karnego. Jest to kolejne skandaliczne zachowanie" - zaznaczył poseł PiS.

ZOBACZ: Ścieki znów płyną do oczyszczalni "Czajka" dnem Wisły. Naprawa rurociągu kosztowała 39 mln zł

Ozdoba zażądał między innymi wyrzucenia Sławomira Nitrasa z Platformy Obywatelskiej. - Nie ma zgody na tego typu zachowania nie ma zgody na agresję. To co zrobił Sławomir Nitras w dniu wczorajszym, to zwykły przejaw chuligaństwa, agresji i niedopuszczalnej formy debaty publicznej, która została przekroczona - podkreślił Jacek Ozdoba.

Po konferencji Rafała Trzaskowskiego w Zgierzu dziennikarze zapytali Sławomira Nitrasa o czwartkową sytuację. Poseł tłumaczył, że "czasem trzeba pokazać, kto jest prawdziwym mężczyzną". - Myślę, że to oni wczoraj wyszli na tych, którzy chcieli wtargnąć - dodał.

- Chciałbym powiedzieć posłowi Kalecie, żeby uważał, tam naprawdę mogło dojść do tragedii. Wpadłby do zbiornika retencyjnego, potem do Wisły i znów by ludzie mówili, że coś Wisłą płynie, a wina by była Trzaskowskiego - wyjaśniał poseł Platformy.

WIDEO - Rozpacz w rodzinie i wśród sąsiadów. Rodzeństwo wypadło z 9. piętra w Koszalinie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ml/ Polsat News