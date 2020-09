Drugi w ciągu doby pożar w obozie dla uchodźców na Lesbos

W wyniku pożaru ewakuowanych zostało na kontynent ok 4000 osób. Uchodźcy w drodze na statek starli się z policjantami, rzucając w nich kamieniami. W odpowiedzi funkcjonariusze użyli gazów łzawiących. Agencja AP pisze, że nikt nie odniósł obrażeń, nie było też żadnych aresztowań.

New fires break out at the #Moria refugee camp on the Greek island of #Lesbos . pic.twitter.com/Ufo26XzlgJ

- Połączenie migracji i pandemii w tych warunkach tworzy wyjątkowo napiętą sytuację - powiedział grecki minister ds. migracji Giorgos Kumucakos. Według urzędników zajmujących się sprawami migracji pożar wywołali mieszkańcy obozu w proteście przeciwko restrykcjom, panującym w obiekcie w związku pandemią koronawirusa i izolacją 35 osób, u których ostatnio wykryto zakażenie wirusem Sars-CoV-2.

W nocy z wtorku na środę w obozie Moria wybuchł pierwszy pożar, a ludzie zmuszeni zostali do ucieczki przed płomieniami z rzeczami, które udało im się zabrać. Z ogniem walczyło ok. 28 strażaków i 9 wozów gaśniczych wspieranych przez ochotników.

The fire engulfs #MoriaCamp, the home of more than 12k #refugees. Aid workers estimated that 80% of Greece's largest refugee camp burnt down. @HumanityCrew @openarms_fund @openarms_found pic.twitter.com/TvV7l6H1U2