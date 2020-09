Kaczyński pytany o koalicję z PSL: rozmawialiśmy z Kosiniakiem-Kamyszem

Wywiad ukaże się w poniedziałkowym "Sieci", w sobotę opublikowano jego zapowiedź.

Prezes PiS dopytywany o to, czy w ostatnim czasie dochodziło do rozmów na temat koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym, przekazał: "Rozmawialiśmy z panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i rzeczywiście jest trochę inny niż niektórzy politycy PSL, z którymi zdarzało nam się rozmawiać w okresie ostatnich 30 lat, ale generalnie rzecz biorąc, to człowiek, wydaje się stać jednoznacznie po drugiej stronie (...) Wiemy, że są tam tacy, którzy chcieliby inaczej, ale są obecnie za słabi, by coś zmienić".

W rozmowie pojawia się też pytanie o powrót Jarosława Gowina do rządu. Lider PiS powiedział: "Z jednej strony byłoby to pożyteczne, bo zamknęłoby pewien niedobry etap. Ale z drugiej dla ludzi mniej wyrobionych politycznie byłoby to trudne do przyjęcia. W naszym klubie reakcje na to byłyby złe. (...) W oczach wielu w maju przekroczył granicę, której nikt nie powinien przekraczać".

Wygrana bez koalicjantów

Z sondażu IBRIS dla Wirtualnej Polski przeprowadzonego w dniach 4-5 września wynika, że PiS jest w stanie wygrać wybory, gdyby zrezygnowało z koalicjantów. Startując samodzielnie, partia Jarosława Kaczyńskiego nadal cieszyłaby się największym poparciem wyborców.

PiS zdobyłoby 38,3 proc. poparcia, gdyby startowało poza dotychczasową koalicją Zjednoczonej Prawicy. Portal wPolityce.pl wyliczył, że partie koalicjantów PiS wchodzące w skład Zjednoczonej Prawicy nie przekroczyłyby progu wyborczego. Porozumienie Jarosława Gowina uzyskałoby 1,7 proc. poparcia, zaś Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry 1,4 proc.

