Zabójstwo 5-letniego Dawida. Prokuratura umorzyła śledztwo

Głośna sprawa poszukiwań pięcioletniego chłopca i jego śmierci latem zeszłego roku skupiała uwagę mediów. Poszukiwania rozpoczęły się o północy 10 lipca 2019 r. Tego dnia Dawid został zabrany przez ojca z Grodziska Mazowieckiego ok. godz. 17. Według ustaleń przed godz. 21 ojciec odebrał sobie życie, rzucając się pod pociąg. Ciało chłopca odnaleziono po 10 dniach poszukiwań przy autostradzie A2 między Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim w okolicach węzła Pruszków.

Osoba podejrzewana zmarła

- Postępowanie zostało umorzone w połowie lipca br. Podstawą umorzenia postępowania był art. 17 par. 1 pkt 5 Kodeksu postępowania karnego - powiedziała w piątek rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. Przepis ten mówi o konieczności umorzenia sprawy, gdy osoba podejrzewana zmarła.

Poszukiwania chłopca prowadzili m.in. policjanci, żołnierze WOT i straż pożarna, wykorzystując do tego m.in. psy tropiące, śmigłowce i drony. Była to największa akcja poszukiwawcza w historii policji. - Nigdy akcja poszukiwawcza nie była zakrojona na większą skalę, nigdy nie było w to zaangażowane więcej ludzi, więcej sprzętu, każdej możliwej technologii, każdego możliwego wsparcia - podkreślała wówczas KSP.