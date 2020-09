W Jaworznie (woj. śląskie) zdemontowano pomnik Bojowników Polskiego Ruchu Oporu. Kamieniarze w 1961 r. prawdopodobnie przewidzieli, że taki dzień nadejdzie. Dlatego we wnętrzu monumentu ukryli szklaną butelkę z kartką w środku. Są na niej nazwiska kamieniarzy, którzy budowali monument. Na odwrocie jest informacja, ile wynosiła dniówka oraz ile kosztowały składniki do produkcji... bimbru.

Stojący w centrum Jaworzna pomnik Bojowników Polskiego Ruchu Oporu został zdemontowany w sierpniu. Monument z wykutym napisem "Bojownikom polskiego ruchu oporu poległym w latach 1846-1945 o wyzwolenie narodowe i społeczne" został ufundowany przez jaworznian w 1961 roku.

Komuniści po jaworznicku "przewredni"

Negatywną opinię o pomniku wydał jednak Instytut Pamięci Narodowej - monument miał propagować komunizm. Decyzję o zburzeniu pomnika zaakceptowali na lutowym posiedzeniu rady miejskiej jaworzniccy radni. Temat ten wzbudził jednak wiele kontrowersji - debata nad jego usunięciem trwała ponad 40 minut.

- Rozmawiałem z wieloma mieszkańcami i są bardzo negatywnie nastawieni do tego pomysłu. Pomnik wpisał się już na trwałe w historię naszego miasta. Uważam, że pomniki, nawet jeśli kontrowersyjne w opinii niektórych, powinny zostać w naszej przestrzeni i stanowić podstawę do dyskusji historycznej - mówił w lutym radny PO Tomasz Sędor cytowany przez portal jaw.pl.

ZOBACZ: Dodatki emerytalne dla działaczy opozycji antykomunistycznej. Decyzja prezydenta

- Ci komuniści robili z nas durniów. I proszę państwa nie wsadzajcie nas państwo w taką rolę ponownie. To nie byli wcale durnie. To byli ludzie wyrachowani, przewredni, mówiąc po jaworznicku. I ci, którzy zrobili inskrypcję na tym pomniku, też nie dobrali jej przypadkowo - mówił z kolei prezydent Paweł Silbert, odnosząc się do wyrytej na pomniku daty "1846", czyli roku rzezi galicyjskiej, czyli ruchów antychłopskich i antypańszczyźnianych.

jaw.pl

Z dniówką, ale bez przepisu na bimber

W czwartek Muzeum Miasta Jaworzno poinformowało o znalezisku, jakiego dokonano podczas demontażu pomnika.

"Kamieniarze, którzy uczestniczyli przy budowie monumentu, prawdopodobnie przewidzieli, że nadejdzie taki dzień, kiedy pomnik zostanie poddany likwidacji. W związku z powyższym w jego wnętrzu ukryli szklaną butelkę. W środku butelki umieścili karteczkę" - napisano.

Z jednej jej strony wypisane są nazwiska kamieniarzy, którzy budowali pomnik. Z drugiej znalazła się informacja o tym, ile wynosiła dniówka w tamtym okresie. Robotnicy podali także, ile kosztowały składniki do produkcji... bimbru na bazie pszenicy.

Karteczka w butelce w pomniku W sierpniu br. jak Państwo pamiętają nastąpił demontaż pomnika Bojowników Polskiego Ruchu... Opublikowany przez Muzeum Miasta Jaworzno Czwartek, 10 września 2020

"Niestety nie podano przepisu" - napisano na facebookowym profilu muzeum.

zdr/hlk/ polsatnews.pl, jaw.pl