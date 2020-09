Pierwszy taki występ w "Tańcu z Gwiazdami". Sylwester Wilk zatańczy bez protezy

- Zdrowie wraca do normy, jest coraz lepiej, aczkolwiek nie jestem w stanie korzystać z protezy. To dość mocno utrudnia taniec towarzyski, więc musieliśmy podjąć pewne kroki i tymczasowo zmienić plany. Dzisiaj zatańczę taniec współczesny bez protezy - zapowiedział w "Nowym Dniu z Polsat News" Sylwester Wilk, uczestnik "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

Sylwester Wilk, uczestnik "Dacing with The Stars. Taniec z Gwiazdami" w zeszły piątek kilkanaście godzin po swoim występie trafił do szpitala.

- Niestety niepełnosprawność daje o sobie znać. Dopóki tańczyłem na protezie wszystko było O.K. Tak naprawdę nie odczuwaliśmy żadnej różnicy, tańczyłem jak każdy inny uczestnik, te treningi szły dobrze. Niestety w piątek noga przestała współpracować. Spędziłem trzy dni w szpitalu, teraz dochodzę do siebie, jestem pod stałą opieką lekarzy. Moje zdrowie wraca do normy, jest coraz lepiej, aczkolwiek nie jestem w stanie korzystać z protezy - przekazał w "Nowym Dniu z Polsat News".

"Coś szokującego i pięknego"

Sportowiec nie dał za wygraną. Zamiast rezygnować z występu w programie postanowił podjąć wyzwanie i zatańczyć... bez protezy. Wraz ze swoją partnerką, Hanią Żudziewicz odtańczy specjalnie przygotowany układ tańca współczesnego.

- Czegoś takiego jeszcze w programie nie było. Robimy coś zupełnie nowego, coś - można powiedzieć - szokującego, ale zarazem - odważę się powiedzieć - coś pięknego. Sam jestem ciekaw jak to finalnie wyjdzie - powiedział Wilk.

- Wejdę na parkiet o kulach, ale cały taniec zatańczę bez kul i wózka. W sporcie mówimy, że musimy pracować na tym co mamy. Jest jedna noga sprawna, to na niej będziemy tańczyć. Cała choreografia jest ułożona pod tą jedną nogę. Osoby, które do tej pory widziały nasze próby twierdzą, że w trakcie tego tańca w ogóle nie widać, że tej jednej nogi nie ma - mówił były uczestnik Ninja Warrior Polska.

Przygotowuje się na igrzyska

Sylwester Wilk ma 24 lata, a od 12 roku życia profesjonalnie biega. Zdobył mistrzostwo Polski młodzików na dystansie 600 m. Wziął także udział w pierwszej edycji programu "Ninja Warrior Polska" jednak dwa tygodnie po nagraniach tego programu uległ wypadkowi, w wyniku którego stracił nogę.

Tydzień po zdarzeniu, zapewniał dziennikarzy, że "za dwa miesiące chce chodzić", a za "4-5 miesięcy chce biegać". Na bieżnię wrócił po... trzech miesiącach z nową, sportową protezą. Teraz przygotowuje się na igrzyska paraolimpijskie w Paryżu w 2024 r. Chce wystartować na dystansie 400 metrów. O starcie w zawodach marzył już w dwa dni po amputacji.

Niezwykły taniec Sylwestra Wilka w parze z Hanią Żudziewicz będzie można obejrzeć w najnowszym "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" w piątek w Polsacie. Drugi odcinek programu wznowionego po pandemicznej przerwie startuje o godz. 20:05.

