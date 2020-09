"Taniec z Gwiazdami" wraca na antenę Polsatu. Krzysztof Ibisz zdradza szczegóły

Od piątku 4 września program "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wraca antenę Polsatu. Program został zawieszony w marcu ze względu na pandemię COVID-19 po emisji dwóch odcinków show. Pierwszy odcinek startuje o godz. 20:05.

To było ogromne zaskoczenie dla wszystkich - w związku z wybuchem epidemii COVID-19 emisja show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" została przerwana i przeniesiona na jesień. Widzowie zdążyli zobaczyć jedynie dwa odcinki programu.

Mimo to mieli okazję przekonać się, że taneczny poziom uczestników 11. edycji jest wyrównany i bardzo wysoki. Każda z gwiazd ma szansę na zdobycie głównej nagrody - Kryształowej Kuli i jak przyznają cieszą się na powrót do tańca i wymagających treningów.

Wyciskające siódme poty zajęcia rozpoczęły się w połowie sierpnia.

WIDEO: Krzysztof Ibisz w Polsat News o "Tańcu z Gwiazdami"

Grono gwiazd

Na najbardziej roztańczonym parkiecie pojawi się 10 par. Będą to: najpopularniejsza celebrytka młodego pokolenia Julia Wieniawa oraz Stefano Terrazzino; Nicole Bogdanowicz, czyli serialowa Julka z "Przyjaciółek", i Kamil Kuroczko; piosenkarka Ania Karwan i trzykrotny zwycięzca tanecznego show Polsatu, Janek Kliment; modelka Edyta Zając w towarzystwie debiutującego w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" Michała Bartkiewicza.

ZOBACZ: 11. edycja "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Dziś pierwszy odcinek słynnego show

Zatańczą również: gwiazda internetu, piosenkarka i youtuberka Sylwia Lipka i prawdziwy weteran show Polsatu, Rafał Maserak; pogodynka Polsatu i Polsat News Milena Rostkowska-Galant i zwycięzca piątej edycji show, Jacek Jeschke; aktor i trener Tomasz Oświeciński oraz najmłodsza tancerka 11. edycji, Wiktoria Omyła; aktor, twórca kabaretowy i rockman w jednym - Bogdan Kalus oraz Lenka Klimentova; uczestnik "Ninja Warrior Polska" Sylwester Wilk i Hania Żudziewicz, laureatka szóstej edycji tanecznego show; zwycięzca "Love Island. Wyspa miłości", trener tenisa Mikołaj Jędruszczak i jego życiowa partnerka Sylwia Madeńska.

W jury niezmiennie zasiądą: Iwona Pavlović, Andrzej Grabowski i Michał Malitowski. Program poprowadzi niezawodny duet Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.

pgo/ polsatnews.pl