Awantura w samolocie. Poszło o maseczki dla dzieci

Do zdarzenia doszło na pokładzie samolotu należącego do kanadyjskiej linii lotniczej WestJet. Tuż przed startem maszyny, która miała lecieć z Calgary do Toronto, obsługa samolotu podeszła do rodziny podróżującej z dwiema córkami w wieku 19-miesięcy i 3 lat i poprosiła o założeniu dzieciom maseczek ochronnych.

Płacz i wymioty

Starsza dziewczyna akurat kończyła jeść przekąskę, więc jej ojciec zapytał, czy może to zrobić, gdy skończy. W odpowiedzi miał usłyszeć, że w linii lotniczej obowiązuje polityka "zero tolerancji", wiec samolot nie wystartuje dopóki wszyscy pasażerowie nie będą mieli założonych maseczek.

Trzylatka, choć niechętnie, założyła w końcu maseczkę. Gdy wydawało się, że dalsza część podróży przebiegnie w spokojnej atmosferze, stewardesa kazała założyć maseczkę również młodszej dziewczynce.

19-miesięczne dziecko zaczęło płakać, a próba zakrycia ust i nosa doprowadziła do wymiotów.

Obsługa samolotu pozostawała jednak nieugięta. Rodzinie zagrożono, że jeśli ich półtoraroczna córka nie założy maseczki, zostaną oni wyproszeni z samolotu i mogą ich czekać poważne konsekwencje.

Several @WestJet crew members wrongfully citing @Transport_gc policy for enforcing my 19 months to wear a mask. Eventually, the entire flight was cancelled & all passengers were removed from the plane.



"children under 2 years old should not wear a mask"https://t.co/TMrbeGcX64 — Safwan Choudhry (@SafwanChoudhry) September 9, 2020

Według relacji ojca dziewczynek, większość pasażerów stanęła po ich stronie. Na pokładzie samolotu wybuchła awantura. Sprawa wyglądała na tyle poważnie, że na miejsce wezwano policję.

Earlier today my family endure the most horrific & dehumanizing treatment onboard @WestJet plane. My wife was threatening to be arrested & forcibly removed unless my daughters, 3 yrs & 19 months would wear a mask. While my 3yrs wore her mask, the 19 months old was hysterical. pic.twitter.com/MHnaTnKgCU — Safwan Choudhry (@SafwanChoudhry) September 9, 2020

W konsekwencji lot został odwołany. Mężczyzna na Twitterze podziękował pasażerom samolotu za wsparcie i przeprosił ich za niedogodności. "Szokująca decyzja odwołania lotu na chwilę przed startem spowodowała, że niektórzy pasażerowie rzucali rasistowskie i islamofobiczne uwagi w kierunku mojej rodziny. Jesteśmy niesamowicie wdzięczni z powodu ogromnego wsparcia ze strony większości pasażerów" - napisał Safwan Choudhry.

While the sudden shocking decision by @WestJet to cancel the entire fight moments before take-off caused some passengers to hurl racist & Islamophobic remarks at my family, we are incredibly grateful and humbled by the overwhelming support & love from a majority of the passengers — Safwan Choudhry (@SafwanChoudhry) September 9, 2020

"Pragniemy przekazać nasze szczere pozdrowienia i modlitwę za pasażerów, którzy musieli znosić niewygodę i trudności. Cieszymy się, że większość pasażerów dotarła do celu" - dodał.

We wish to extend our sincere regards & prayers for the passengers who had to endure any form of discomfort & hardship, we're glad to learn that most passengers have made it to their destination. We are dearly touched by all messages from various passengers throughout the day. — Safwan Choudhry (@SafwanChoudhry) September 9, 2020

Wersja przedstawiona przez ojca dziewczynek, kłóci się z oficjalnym komunikatem linii lotniczej w tej sprawie. Firma WestJet zapewniła, że nikt nie kazał zakładać maseczki ochronnej 19-miesięcznej dziewczynce, bo nie wymagają tego przepisy.

"Nasza załoga zażądała wezwania służb po tym, jak goście odmówili zastosowania się do tymczasowego nakazu, a następnie odmówili opuszczenia samolotu" - napisano w oświadczeniu. "Z powodu gwałtownej eskalacji napięcia na pokładzie samolotu, nasza załoga poczuła się niekomfortowo, a lot został odwołany" - dodano.

