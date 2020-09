W nowym rozporządzeniu ws. zakazu lotów znajdzie się 31 państw. Rozporządzenie będzie obowiązywało od 16 do 29 września.

- To jest wstępny projekt przed konsultacjami międzyresortowymi - podkreślił Horała. - On po weekendzie będzie zaktualizowany o nowe dane. Proszę informować, że ta lista krajów może się jeszcze zmienić, jeśli dane epidemiczne się zmienią - dodał.

- Zakaz lotów jest instrumentem, który zmniejsza prawdopodobieństwo przeniesienia epidemii do Polski. Obecnie najgorsza sytuacja jest w Hiszpanii. Tam statystyczna szansa, żeby się zarazić jest ponad 10 razy większa niż w Polsce - mówił Horała.

- Wstępnie planujemy znieść obostrzenia w stosunku do 14 państw i niestety musimy wprowadzić do jednego, ale dość istotnego, bo do Francji - mówił Horała.

Obostrzenia mają być zdjęte w stosunku do m.in. Albanii, Malty, Rumunii oraz Indii.

Zakaz lotów ma obowiązywać do siedmiu państw europejskich: Francji, Hiszpanii, Luksemburga, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Czarnogóra i Mołdawia.

Na liście prawdopodobnie znajdą się także Bahrajn, Irak, Malediwy, Izrael, Katar, Kuwejt, Liban, Bahamy, Belize, Gwatemala, USA, Honduras, Kostaryka, Panama, Argentyna, Boliwia, Brazylia, Peru, Paragwaj, Chile, Kolumbia, Surinam, Namibia oraz Republika Zielonego Przylądka.

Z powodu epidemii, od środy do 15 września obowiązuje zakaz międzynarodowych połączeń lotniczych z 44 krajów do Polski. Samoloty do Polski nie przylecą m.in. z Hiszpanii, Malty, Mołdawii, Czarnogóry czy Stanów Zjednoczonych. Warunkowo, zakaz nie będzie stosowany do czarterów wykonujących loty na zlecenie organizatora turystyki.

Rząd tłumaczy, że wykaz państw i terytoriów, z których wykonywanie lotów jest objęte zakazami w ruchu lotniczym, został sporządzony w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control) według stanu na 24 sierpnia 2020 r. i co do zasady uwzględnia 14 dniową skumulowaną liczbę zachorowań na COVID-19 na 100 000 osób przy współczynniku przekraczającym 60.

Francuskie ministerstwo zdrowia poinformowało w środę o 8577 zakażeniach koronawirusem wykrytych w ciągu ostatniej doby. To drugi co do wielkości dobowy przyrost od początku pandemii w tym kraju.

prz/ polsatnews.pl, PAP