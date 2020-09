Wparcie dla Białorusi. Premier uruchomił nowy program

"Przez stulecia burzliwej historii Polacy musieli szukać schronienia w innych krajach. Wielu z nich wniosło nieoceniony wkład w dorobek swoich przybranych ojczyzn, pielęgnując jednocześnie polską tożsamość. Dlatego chcę, by tak jak kiedyś inne państwa dla nas, teraz Polska stała się bezpiecznym schronieniem dla inżynierów, programistów, startupów i firm IT z Białorusi, szczególnie aktywnych podczas protestów i narażonych na represje" - napisał premier w czwartek na Facebooku.

"Niech współpraca kwitnie"

"Dziś czas na zdecydowane działania, dlatego z mojej inicjatywy, przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju, MSZ, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Startup HUB Poland, uruchamiamy program #PolandBusinessHarbour, w ramach którego: osoby z wykształceniem technicznym lub doświadczeniem w branży IT otrzymają wizę w trybie przyspieszonym" - pisze premier na Facebooku.

"Przy tym punkcie chciałbym podziękować polskim firmom informatycznym, które tak licznie odpowiedziały na apel GovTech Polska i przygotowały dla przyjeżdżających specjalne oferty pracy; najlepsze startupy otrzymają finansowanie na przyjazd do Polski oraz dostęp do programów akceleracyjnych i pomoc na miejscu w rozkręceniu biznesu; firmy chcące przenieść się do Polski dostaną wsparcie zespołu ekspertów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu - PAIH; doradztwo prawne i dostęp do nowych rynków" - głosi wpis premiera.

Szef rząduzaprosił wszystkich zainteresowanych - zarówno pragnących przyjechać i pracować w Polsce, jak i organizacje chcące dołączyć do programu - na stronę gov.pl/businessharbour.

"Niech współpraca między naszymi narodami kwitnie" - napisał Morawiecki.

