Porozumienie ponad podziałami. Polscy europosłowie z inicjatywą ws. Białorusi

Nominowanie białoruskiego społeczeństwa do Nagrody im. Sacharowa, a także zaproszenie do Parlamentu Europejskiego kandydatki w sierpniowych wyborach prezydenckich Swiatłany Cichanouskiej to przedstawiona w czwartek wspólna inicjatywa polskich eurodeputowanych należących do różnych grup politycznych.

- To naprawdę historyczny moment. Chciałoby się, żebyśmy w sprawach ważnych, strategicznych dla Polski mówili jednym głosem - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami w Brukseli lider Wiosny Robert Biedroń.

Poza nim w konferencji prasowej, na której przedstawiono efekty spotkań polskich eurodeputowanych, w tym zeszłotygodniowego Klubu Polskiego w PE, wzięli udział Andrzej Halicki z PO, Kosma Złotowski z PiS oraz Adam Jarubas z PSL.

Trzy wnioski polskich europosłów

Polscy europosłowie zapowiedzieli wystosowanie listu do szefa Parlamentu Europejskiego Davida Sassolego z prośbą o zaproszenie do PE do Brukseli Cichanouskiej. Miałaby ona spotkać się z wszystkimi grupami politycznymi.

Eurodeputowani wysyłają też pismo do wszystkich frakcji aby Nagrodą Sacharowa uhonorować Cichanouską reprezentującą białoruskie społeczeństwo. Poparcie dla kandydatów do tego wyróżnienia zbierane jest w PE do 17 września.

Trzecim wnioskiem ze spotkań polskich deputowanych jest wspólny apel o rozszerzanie unijnej listy sankcyjnej o osoby stosujące przemoc wobec demonstrantów, tak by restrykcje nie ograniczały się tylko do wysokiej rangi funkcjonariuszy.

- Dziś ta lista składa się z bardzo ważnych urzędników białoruskich. Nam chodzi o to, żeby tę listę uzupełniać w miarę napływu informacji o zidentyfikowanych urzędników policji, którzy osobiście tych represji dokonują - wyjaśniał Złotowski.

"Znają swoich oprawców z imienia i nazwiska"

Jak podkreślił europoseł PiS, ludzie, którzy są aresztowani, przetrzymywani, a czasami bici czy gwałceni znają swoich oprawców z imienia i nazwiska i dlatego powinno się wykorzystać tę wiedzę.

- Lista będzie się wydłużać, ale szarzy funkcjonariusze odczują te sankcje. Chodzi o to, żeby były one dotkliwe i dość szerokie - argumentował europoseł PiS.

Politycy różnych opcji, którzy dość rzadko w ostatnim czasie publicznie wspólnie występowali na forum PE, deklarowali, że będą współpracować i szukać wspólnych tematów.

- Spotykamy się tutaj jako reprezentanci czterech środowisk politycznych, trzech frakcji w PE. Rzeczywiście jest to pewno jakiś historyczny moment, ale chcemy, żeby ta współpraca i to porozumienie wokół tej sprawy nie było ostatnim - mówił Jarubas.

Polscy europosłowie chcą, by Cichanouska zjawiła się w Brukseli

W Parlamencie Europejskim jest Klub Polski, który gromadzi eurodeputowanych z wszystkich frakcji. W minionym tygodniu z inicjatywy PiS odbył się po raz pierwszy od początku tej kadencji.

W tym tygodniu, w węższym gronie, politycy spotkali się z inicjatywy PO, a organizatorem kolejnych konsultacji ma być Lewica. Na razie nie ma jednak jeszcze daty następnego spotkania.

W przyszłym tygodniu PE ma dyskutować na temat unijnej polityki wobec Białorusi. Cichanouska ma wziąć udział w tym posiedzeniu w formie zdalnej. Polscy eurodeputowani chcą, żeby przyjechała również osobiście do Brukseli.

- Europarlament nie ma oficjalnych stosunków z Białorusią. Obecność Swiatłany Cichanouskiej tutaj w PE będzie niezwykle ważnym symbolem dla społeczeństwa białoruskiego. To będzie pewna nadzieja, którą możemy jako wspólnota europejska dać tym ludziom, którzy dziś na ulicach walczą o swoją wolność, o swoją przyszłość i niezależność - wskazał Biedroń.

