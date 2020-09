Nie żyje Ronald Harwood, nagrodzony Oscarem scenarzysta "Pianisty"

Daish napisała w oświadczeniu, że żona Harwooda "Natasha zmarła w 2013 roku, a sir Ronald pozostawił ich dzieci Antony'ego, Deborah i Alexandrę".

Urodzony w RPA Harwood, właściwie Horwitz, uważany był za jednego z największych powojennych dramaturgów brytyjskich. Jego obie sztuki "Garderobiany" i "Kwartet" doczekały się ekranizacji odpowiednio w 1983 roku przez Petera Yatesa i w 2012 roku przez Dustina Hoffmana. W 2002 roku zdobył Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany do "Pianisty" Polańskiego.

"Czy po mojej śmierci sztuki w będą żyć?

Tytuł szlachecki Harwood otrzymał w 2010 roku. Dwa lata później został laureatem Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej BAFTA za najlepszy scenariusz adaptowany do biograficznego filmu "Motyl i skafander" - historii sparaliżowanego redaktora czasopisma "Elle", który za pomocą mrugnięć oka próbuje opisać swoje wspomnienia.

'I loved being a dresser': Sir Ronald Harwood, Oscar-winning writer, has died at 85. In this interview with @JasperRees he spoke about his first 10 years in the business, and success in later life. https://t.co/6s7fTEYof7 pic.twitter.com/y2WLCa5UXV