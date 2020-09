Donald Trump mówił, jak niebezpieczny jest koronawirus. Są nagrania

Bob Woodward to jeden z najbardziej znanych amerykańskich dziennikarzy, który zasłynął między innymi dzięki swojemu wkładowi w upublicznienie afery Watergate, która kosztowała Richard Nixona prezydenturę. Dokonał tego we współpracy z Carlem Bernsteinem, w czasie gdy byli dziennikarzami "The Washington Post". Woodward napisał dwanaście książek publicystycznych i zdobył dwie Nagrody Pulitzera.

W swojej najnowszej książce "Rage" (ang. gniew) ujawnia informacje dotyczące podejścia amerykańskiej administracji pod wodzą Donalda Trumpa do pandemii - informuje CNN. W rozmowie z nim prezydent już w marcu przyznał, że celowo wprowadza obywateli w błąd w sprawie SARS-CoV-2.

Amerykański prezydent publicznie wielokrotnie umniejszał rzeczywistą skalę zagrożenia i podkreślał, że kraj "wspaniale radzi sobie z sytuacją". Obecnie USA są najmocniej dotkniętym przez pandemię państwem na całym świecie. Łącznie, według danych Uniwersytetu Hopkinsa na 10 września, zakażenie potwierdzone zostało u 6 358 247 osób, a z powodu COVID-19 zmarło 190 727 osób.

ZOBACZ: Koncern wstrzymuje prace nad szczepionką na koronawirusa. "Groźny dla życia skutek uboczny"

"To jest zabójcza rzecz"

Od grudnia 2019 do lipca 2020 roku Donald Trump udzielił serii oficjalnych wywiadów Bobowi Woodwardowi, który gromadził materiały do kolejnej książki o Białym Domu pod jego rządami. W tym czasie do opinii publicznej docierały pierwsze informacje odnośnie nowego wirusa rozprzestrzeniającego się w Chinach. Odnosząc się do swojej rozmowy z prezydentem ChRL Xi Jinpingiem, Trump już 7 lutego stwierdził, że SARS-CoV-2 jest bardziej śmiercionośny niż nawet najpoważniejsza grypa - informuje "Politico".

- To jest bardziej zabójcze - oznajmił Trump. - Wiesz, to jest pięć procent w stosunku do jednego i mniej niż jednego procenta. Zatem to jest zabójcza rzecz - stwierdził.

Ta wypowiedź stoi w uderzającym kontraście względem jego zapewnień, że wirus sam zniknie i że "wszystko się ułoży".

Trump admitted on tape to Bob Woodward that he played down the threat of coronavirus. Share this far and wide. #TrumpKnew pic.twitter.com/XAW7TlRzZy — MeidasTouch.com (@MeidasTouch) September 9, 2020

19 marca Donald Trump przyznał z kolei wprost, że umniejsza kwestię pandemii koronawirusa, aby nie wszczynać alarmu wśród Amerykanów.

- Zawsze chciałem pomniejszać jej znaczenie. Nadal chcę to robić, by nie siać paniki - powiedział.

ZOBACZ: Zabójstwo zwolennika Trumpa. Policjanci zastrzelili sprawcę

"Niebezpieczny", "nienadający się"

Na poparcie informacji zawartych w tekście książki Woodward wypuścił kilka nagrań, na których słychać Trumpa wypowiadającego kontrowersyjne słowa.

This is President Trump on tape, on February 7, saying that the coronavirus is "more deadly than your – you know, your, even your strenuous flus." But he minimized the threat in public. On February 26, he told the public "I think that’s a problem that’s going to go away." pic.twitter.com/TOHTpqYtvZ — Brian Stelter (@brianstelter) September 9, 2020

CNN zauważa, że oprócz informacji dotyczących pandemii w książce zawarte są wprost brutalne oceny prezydentury obecnej głowy państwa. Przywództwo Trumpa komentują między innymi były sekretarz obrony James Mattis, były szef wywiadu narodowego Dan Coats i były sekretarz stanu Rex Tillerson.

W książce Woodwarda pod adresem prezydenta padają określenia takie jak "niebezpieczny", "nienadający się", czy "pozbawiony kompasu moralnego".

Więcej na ten temat przeczytasz na portalu interia.pl

WIDEO - Katastrofa kolejowa w USA. "Scena jak z piekła" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/prz/ interia.pl