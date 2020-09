10 września 2020 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrolę w Urzędzie m.st. Warszawy dotyczącą nadzoru władz Warszawy nad funkcjonowaniem przesyłu ścieków przez Wisłę do Oczyszczalni Ścieków "Czajka".

"Działania Biura mają związek z tegoroczną awarią. Kontrolujący przyjrzą się w szczególności, jakie działania zaradcze, mające na celu uniknięcie katastrofy ekologicznej, która miała miejsce w sierpniu ubiegłego roku po awarii kolektorów w Warszawskiej Oczyszczalni Ścieków "Czajka", podjęły władze stolicy" - podano w komunikacie.

@CBAgovPL w Urzędzie @warszawa. #CBA sprawdzi, jakie działania zaradcze, mające na celu uniknięcie katastrofy ekologicznej związanej z awarią Warszawskiej Oczyszczalni Ścieków „Czajka”, podjęły władze stolicy https://t.co/4PMPSD0E3A — CBA (@CBAgovPL) September 10, 2020

Awaria w "Czajce". Do Wisły trafiły miliony litrów ścieków

Do awarii układu przesyłowego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni Czajka doszło w sobotę 29 sierpnia. Według danych z poniedziałku od tego czasu do Wisły zrzucono ponad 2,5 mln metrów sześciennych ścieków.

ZOBACZ: ABW bada sprawę "sabotażu w Czajce". Prokuratura nie podjęła jeszcze decyzji ws. śledztwa

Poprzednia awaria kolektorów nastąpiła rok temu, również pod koniec sierpnia.

Komisja Trzaskowskiego

Prezydent stolicy poinformował w poniedziałek, że powołał Komisję ds. wyjaśnienia przyczyn awarii "Czajki". - Musimy szczegółowo poznać okoliczności awarii i zależy mi na tym, aby zrobili to specjaliści - przekazał Rafał Trzaskowski. - Pokieruje nią prof. S. Rybicki z Politechniki Krakowskiej - dodał.

WIDEO - Dworczyk: to nie prezes Kaczyński zaproponował "piątkę dla zwierząt" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ polsatnews.pl, PAP