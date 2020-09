Śnięte ryby znalezione w Wiśle. Poniżej miejsca zrzutu ścieków po awarii rurociągu do "Czajki"

"Czy to jest 30 czy 40 kilogramów to na pewno są to straty, które nam leżą na sercu" - powiedział Zbigniew Bedyński z Polskiego Związku Wędkarskiego. W weekend w Wiśle w okolicach miejscowości Łomianki natrafiano na ok. 30 kg śniętych ryb. Nie wiadomo z jakiej przyczyny zwierzęta padły.